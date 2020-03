Sara Slott skal først finde motivation til at fortsætte og derefter finde støtte, hvis hun vil til OL i 2021.

Hækkeløberen Sara Slott Petersen kan have deltaget ved et OL for sidste gang, og karrieren kan snart være forbi.

Det kan blive konsekvensen af, at det tirsdag blev besluttet at udsætte OL fra sommeren 2020 til engang i 2021. Således havde Slott udset sig sommerens OL til at være hendes sidste store mesterskab.

Nu skal hun overveje, om hun vil gå efter at deltage i 2021.

- I første omgang skal jeg finde ud af, om jeg overhovedet skal blive ved. Jeg bliver 33 år i næste uge, og det ville have været fint at stoppe til sommer efter OL. Det sagde min mavefornemmelse.

- Hvis jeg har motivationen til at fortsætte, og mavefornemmelsen er til det, skal jeg finde ud af, hvordan det økonomisk kan lade sig gøre, for alle kontrakter er bundet op på OL, siger Sara Slott Petersen til TV3 Sport.

Hun har en klar forventning om, at OL i 2021 bliver lagt om sommeren.

- Til sidst skal selve planlægningen af træningen gå i gang, men min forventning er, at de lægger OL på de præcis samme datoer i 2021 i stedet for 2020, så planen er klar, hvis den skal bruges, siger Slott.

Hun understreger dog, at det ikke alene er hendes beslutning, om der skal satses på hende til OL i 2021.

Mandag opfordrede Slott i et interview med Ritzau til, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ikke skulle tage en forhastet beslutning om at udsætte OL.

Men presset fra flere nationer er vokset de seneste dage, så tirsdagens beslutning kom ikke bag på Slott. Tværtimod.

- Med udviklingen de seneste dage var det forventet, så det rørte ikke de store følelser i mig, siger Sara Slott Petersen til TV3 Sport.

Slott vandt OL-sølv i 400 meter hækkeløb for fire år siden i Rio de Janeiro.

/ritzau/