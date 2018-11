En 19-årig bandyspiller i Sverige mistede sidste år livet, da han tabte til kræften.

Axel Jonsson hed den unge mand, der blev beskrevet som et stortalent inden for den populære, svenske sport.

Han spillede for klubben Sandvikens AIK, der denne sommer ville samle penge ind til minde om Axel Jonsson. Det gjorde de gennem det årlige 'SAIK-løb', og pengene skulle gå til forskellige, godgørende tiltag.

200.000 svenske kroner (145.000 danske kroner) blev samlet ind ved sommerens begivenhed. Men til svenske Arbetarbladet fortæller Axel Jonssons mor, Karim Hellmyrs, at det ikke er foregået.

Bandy er en form for ishockey, der spilles på en forstørret bane - cirka på størrelse med en fodboldbane. Arkivfoto. Foto: VASILY MAXIMOV

Pengene skulle være splittet om med den ene halvdel til SAIKs ungdomsafdeling, mens den anden halvdel skulle have været doneret til Barncancerfonden og 'Axels minne', der giver penge til unge pigebandyspillere i området. Men hele beløbet er røget direkte i SAIKs klubkasse.

»Jeg blev så ærgerlig og skuffet. Jeg føler mig udnyttet. De har taget pengene om brugt dem til deres egen fordel. Det her er noget, der berør mange i byen, pengene blev samlet ind for hans skyld, og jeg troede, de var øremærkede og låste,« siger Karin Hellmyrs til Aftonbladet.

SAIKs formand, Kenneth Nyberg, bekræfter til Arbetarbladet, at hele beløbet gik i klubkassen og forsikrer, at der er et tilsvarende beløb tilgængeligt nu, der vil blive betalt i februar. Der er dog formentligt ikke tale om præcist de 200.000 svenske kroner fra velgørenhedsarrangementet.

»Vi har håndteret pengene på en normal måde. Men i og med at der er opstået en diskussion omkring det, skulle vi måske have gjort det på en anden måde. Man kan altid blive klogere,« siger Kenneth Nyberg til Arbertarbladet.