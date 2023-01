Lyt til artiklen

Det går fuldstændig amok i Alexandra Palace i London tirsdag aften.

For den engelske dart-stjerne Michael Smith har for første gang i karrieren vundet en VM-titel - og det skete i en episk finale, hvor hollandske Michael van Gerwen blev nedlagt.

Den hollandske superstjerne var ellers foran 3-2 undervejs, men Smith viste klassen og snuppede med en vanvittig præstation sejren med cifrene 7-4.

Og undervejs var der underholdning i verdensklasse, som også har fået sociale medier til at gå i kog, hvor fans verden over kalder det noget af det bedste dart, der er set.

THE BEST LEG OF ALL TIME!



MICHAEL VAN GERWEN MISSES D12 FOR A NINE-DARTER, AND THEN SMITH PINS A PERFECT LEG HIMSELF!



ONE OF THE GREATEST THINGS YOU'LL EVER SEE IN SPORT. pic.twitter.com/WyKWFcxq5V — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2023

For i andet sæt leverede de to stjerner dart i absolut særklasse.

Hollandske Van Gerwen lagde ud og var uhyre tæt på at sætte en 9-darter, som er det ypperste, man kan levere i dart.

Til allersidst missede han dog sit afgørende skud - men i stedet fuldendte Michael Smith, hvad Van Gerwen ikke kunne - og så eksploderede salen i det engelske. Du kan se den vanvittige episode i videoen over denne artikel.

Det gav altså et strålende rygpust til Smith, der endte med at tage sejren og karrierens første VM-titel efter et imponerende sidste sæt.