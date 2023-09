Dillon Danis må ikke længere dele billeder af Nina Agdal, der kan have nogen form for seksuel karakter.

En dommer i New Jersey har onsdag besluttet at give den danske supermodel et polititilhold mod sin forlovedes modstander, efter Danis ikke mødte op i retten.

Det skriver TMZ, der har fået fat i retsdokumenterne.

Polititilholdet vil forblive aktivt indtil, der kommer en yderligere kendelse fra dommeren, skriver TMZ.

MIAMI BEACH, FL - APRIL 16: Dillon Danis attends the Grand Opening Party Hosted By David Grutman And Pharrell Williams at The Goodtime Hotel on April 16, 2021 in Miami Beach, Florida. CreditL: mpi04/MediaPunch /IPX Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix Vis mere MIAMI BEACH, FL - APRIL 16: Dillon Danis attends the Grand Opening Party Hosted By David Grutman And Pharrell Williams at The Goodtime Hotel on April 16, 2021 in Miami Beach, Florida. CreditL: mpi04/MediaPunch /IPX Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix

MMA-kæmperen Dillon Danis har gennem flere uge på mediet X delt billeder af den 31-årige supermodel og forsøgt at shame hende.

I begyndelsen af september fik Nina Agdal dog nok og valgte at gå rettens vej, hvor hun har sagsøgt Danis for at have delt 'forkastelige ting om hende mere end 250 gange', siden kampen mellem Logan Paul og Dillon Danis blev annonceret.

Dillon Danis skabte blandet andet massiv opmærksomhed omkring en sexvideo, der ifølge ham var med Agdal i centrum – det er dog ikke hende, ligesom han påstår, han har et billede, 'der kan ødelægge hende'.

Den danske supermodel kræver i sit søgsmål 150.000 dollar – svarende til lidt over en million danske kroner – i erstatning per lovovertrædelse, Danis har begået.

I forbindelse med sit søgsmål mod Danis ønskede Nina Agdal, at Danis fik forbud mod at dele flere private billeder af hende.

Og det er altså det forbud som nu for alvor er trådt i kraft ifølge dommeren i New Jersey.