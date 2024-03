Sønderjyske-målmanden Patrick Galbraith siger farvel til ishockeysporten som spiller til sommer.

En af de mest rutinerede danske ishockeykeepere har valgt at stoppe karrieren til sommer.

Patrick Galbraith meddeler tirsdag, at han ikke spiller flere kampe efter den igangværende sæson med Sønderjyske i Metal Ligaen.

- Jeg føler, at tiden er inde til at stoppe. Jeg har oplevet, hvad der er at opleve. Jeg ville stoppe på et tidspunkt, hvor jeg stadig har det i mig, siger Patrick Galbraith til nordschleswiger.dk.

I karrierens løb kan Patrick Galbraith se tilbage på blandt andet to danske mesterskaber med Sønderjyske, et slovakisk mesterskab, ti VM-slutrunder og en OL-deltagelse med Danmark.

Blandt de mange højdepunkter ligger de to mesterskaber med Sønderjyske i 2006 og 2009.

- Det var stadig i den gamle hal og i en anden tid, hvor succeserne endnu ikke stod i kø. Euforien var stor, og minderne om de mesterskaber står stadigvæk meget klart, siger han til den tyske avis.

Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen har været glad for at have spilleren i klubben i så mange år over to omgange.

- Det er indlysende, at der er store følelser involveret, når vi skal sige farvel og tak for kampen til en så stor, dansk sportsprofil som Patrick Galbraith.

- Han fortjener helt og fuldt alle de positive superlativer, vi kan sende i hans retning, siger Klaus Rasmussen til klubbens hjemmeside.

For øjeblikket er Patrick Galbraith ude med en skade. Han genoptræner intenst, og han forventer at være tilbage, inden DM-slutspillet starter.

Sønderjyske markerer Patrick Galbraiths karrierestop i forbindelse med den første Metal Liga-kamp på hjemmebane i den kommende sæson.

/ritzau/