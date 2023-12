Golfstjernens spil er rustent, men han har ikke længere smerter i anklen, siger Tiger Woods inden comeback.

Tiger Woods' ankel er smertefri, og han er derfor ikke bekymret for at gå 72 huller, når han skal spille en golfturnering for første gang siden april.

Det siger han tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

I april blev den amerikanske golfstjerne opereret i anklen, og torsdag er han omsider klar til at vende tilbage.

Det sker, når han stiller op i Hero World Challenge, som finder sted i Bahamas, og som Woods selv er med til at arrangere.

- Mit spil føles rustent. Jeg har ikke spillet i et stykke tid, siger Tiger Woods.

- Jeg glæder mig til at spille, og jeg er lige så nysgerrig som alle jer andre på at se, hvad der sker, fordi jeg ikke har gjort det i et stykke tid.

Det var golfspillerens højre ankel, der i april kom under kniven.

I samme måned havde Woods trukket sig fra US Masters før tredje runde på grund af skaden. Her viste videoer fra Augusta National, hvordan golfstjernen humpede rundt på banen.

- Jeg har ikke nogen af den slags smerter, jeg havde på Augusta eller før det, i min ankel. Andre områder tager størstedelen af belastningen, så jeg er lidt mere øm i de andre områder.

- Men anklen har det godt, så den operation var en succes, siger han.

Adspurgt til, hvorvidt han stadig kan vinde turneringer, lyder Tiger Woods' svar:

- Absolut.

Ligesom med anklen var det også Woods' højre ben, han beskadigede alvorligt, da han i 2021 kom galt afsted i et biluheld. Siden ulykken har det været udfordrende for Woods at gå den distance, som de 72 huller kræver.

Han gjorde comeback ved US Masters i 2022, men han ikke siden spillet en majorturnering til ende.

- Jeg er overhovedet ikke bekymret for at skulle gennemføre en hel turnering

- Det er andre dele af min krop, der gør ondt. Mit knæ og min ryg gør ondt, siger Woods.

/ritzau/