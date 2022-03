I sidste uge skulle der spilles semifinaler i den russiske bandyturnering. Her fik opstillingen inden kamp særdeles meget opmærksomhed.

I begge semifinaler stillede dommerne samt de fire hold, SKA-Neftyanik, Dinamo Moskva, Vodnik Arkhangelsk, Kuzbass Kemerovo, op som et 'Z', og det har skabt meget omtale i bandyverdenen.

Bogstavet 'Z' er et symbol, som forbindes med Ruslands invasion af Ukraine, og derfor tolker mange det som en hyldest til hjemlandets igangværende invasion.

Z'et kan blandt andet ses på russiske militærkøretøjer. På de sociale medier hævder nogle også, at 'Z'er en forkortelse for 'sejr' på russisk.

Den særdeles opsigtsvækkende formation har medført flere reaktioner på Twitter, blandt andet fra den svenske bandyspiller Daniel Andersson.

'I burde skamme jer! Jeg ønsker ikke nogen form for udveksling mellem svensk og russisk bandy, når I støtter invasionen og krigen på den måde,' skriver Daniel Andersson.

Andre kommentarer ses nedenfor.

'Russiske hold står sammen med Putin. Det gør mig syg at se det lort. I burde alle skamme jer.'

'Ond, dum, fejlinformeret eller alt det nævnte? Rusbandy (Det Russiske Bandyforbund, red.) støtter klart grusomhederne, bombningen og drabene på civile i Ukraine.'

'Tag jeres propaganda-lort og ryd det af vejen. Russiske bandyhold laver en 'Z'-formation som støtte til Putin.'

En af de spillere, der var med i formationen, er den finske bandystjerne Tuomas Määttä, som spiller for SKA-Neftyanik.

Til det finske medie Ilta-Sanomat undskylder han for episoden og forklarer, at han ikke var klar over formationens betydning.

»Jeg fik på russisk at vide, at jeg skulle gå i en eller anden form, og jeg var ikke klar over, hvad det handlede om, da jeg kun var fokuseret på spillet. Jeg gik ind i en usædvanlig formation efter de andre spillere. Jeg var ikke klar over formationen og dets betydning,« skriver Määttä i en mail til mediet.

Derudover skriver Määttä, at han fortsætter med at spille i Rusland, da klubben ikke har mange kampe tilbage i sæsonen.

»Opsigelsen af aftalen er ikke så enkel, og som den eneste finne i klubben besluttede jeg at holde god skik i min klub, så de kan hjælpe mig med at vende tilbage til Finland, hvis det skulle blive nødvendigt,« afslutter Määttä.

Det er ikke første gang siden Ruslands invasion af Ukraine, at russiske atleter viser støtte til Putin og de russiske soldater.

Ved det store internationale gymnastikstævne FIG World Cup i tyske Cottbus stillede russeren Ivan Kuliak op med et 'Z' midt på brystet af sin dragt.

Det fik Det Internationale Gymnastikforbund (FIG) til at kigge nærmere på sagen.

»Det Internationale Gymnastikforbund bekræfter, at det vil anmode Gymnastics Ethics Foundation om at indlede en disciplinærsag mod den mandlige kunstneriske gymnast Ivan Kuliak efter hans chokerende opførsel ved Apparatus World Cup i Doha, Qatar,« har FIG skrevet i en erklæring.

Det vides ikke, hvornår man regner med at fælde dom over Kuliak.