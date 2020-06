Ruslands atletikudøvere kan ikke komme til OL som neutrale, hvis ikke deres forbund betaler en gammel bøde.

Selv om sommer-OL grundet coronapandemien er udskudt til 2021, skal russiske atletikudøvere efter alt at dømme stadig stille op under neutralt flag, da landets atletikforbund er udelukket for dopingsnyd.

Endnu består dog en økonomisk hurdle, som kan forhindre de russiske atletikfolk i overhovedet at kunne stille op som neutrale.

Som en del af sanktionen for Det Russiske Atletikforbunds (Rusaf) snyd med doping blev forbundet i marts idømt en bøde på ti millioner dollar (65,5 millioner kroner) af World Athletics.

Halvdelen af det beløb skal betales senest 1. juli, hvis aftalen, om at russiske atleter kan stille op under neutralt flag, skal bestå.

Onsdag bekræftede en talsperson fra World Athletics, at bøden ikke var blevet betalt endnu, og det har fået nogle af Ruslands mest prominente atletiknavne til at få svedige håndflader.

I et åbent brev på Instagram lufter den tredobbelte verdensmester i højdespring, Mariya Lasitskene, hækkeløberen Sergey Shubenkov og stangspringeren Anzhelika Sidorova deres frustration ifølge AFP.

- Tre uger før deadline (for betalingen, red.) fra World Athletics er det vores opfattelse, at russiske atletikudøvere igen vil misse ikke blot den kommende internationale sommersæson, men også OL i Tokyo, skriver de.

- Rusafs manglende opfyldelse af forpligtelserne vil i sidste ende føre til udelukkelse af russiske atletikudøvere fra det internationale forbund, hvilket vil fratage dem den sidste lille mulighed for at kunne konkurrere ved OL.

De sender en entydig opfordring til deres nationale forbund om at bringe tingene i orden.

- Vi ønsker ikke risikere vores karrierer en gang til, skriver de.

Russisk atletik har været suspenderet af World Athletics, siden en rapport i 2015 afslørede omfattende dopingsnyd i landet.

/ritzau/