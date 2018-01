Et atletikstævne i Sibirien oplevede et masseafbud, efter at dopingkontrollen pludselig meldte sin ankomst.

Moskva. Flere russiske atletikudøvere blev i weekenden væk fra et atletikstævne i Sibirien efter en uventet dopingkontrol.

Hele 36 atleter stillede ikke til start ved stævnet i Irkutsk, skriver mediet Championat.com.

Det Russiske Atletikforbund bekræfter et stort antal mistænkelige afbud.

- Forbundets disciplinærkomité har indledt en intern undersøgelse af sagen, oplyser atletikforbundet.

Rusland er i øjeblikket suspenderet af Det Internationale Atletikforbund (IAAF) på grund af afsløringer om omfattende doping i Rusland i 2015.

Suspenderingen har blandt andet haft den konsekvens, at Rusland ikke fik lov til at stille med atletikudøvere til OL i Rio for to år siden.

IAAF har flere gange vurderet situationen i russisk atletik, men forbundet mener fortsat ikke, at Rusland har gjort nok fremskridt i bekæmpelsen af doping.

Championat.com har offentliggjort navnene på de 36 atleter, der på mystisk vis blev væk fra weekendens stævne i Irkutsk.

Ifølge mediet nåede 12 atleter at aflevere en sygdomsattest.

/ritzau/AFP