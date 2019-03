Ingen dopinginspektør har på forhånd tippet atleter om, at de skulle dopingtestes, forsikrer direktør.

Fredag blev en række russiske antidopinginspektører anklaget for at have advaret atleter på forhånd, når de ellers skulle dopingtestes uden varsel. Men det nægter de anklagede.

Næstformanden for Ruslands antidopingagentur, Margarita Pakhnotskaya, fortalte fredag til nyhedsbureauet AP, der var et tocifret antal eksempler på inspektører, der havde hjulpet atleter. De skulle nu undersøges nærmere.

Men direktøren for det anklagede firma, Alexei Kozlov, afviser, at det har fundet sted.

- Mine ansatte informerer ikke atleter om forestående test, skriver Kozlov i en e-mail til AP.

Han tilføjer, at alle prøver bliver sendt til dopinglaboratorier, og hvis der er brud på reglerne, bliver de pågældende atleter suspenderet.

I september sidste år blev Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) genoptaget i Wada under betingelse af, at Wada fik adgang til dopingdata fra et laboratorium i Moskva.

Det skulle ske inden udgangen af 2018, men skete først i januar, uden at det fik konsekvenser for Rusada.

