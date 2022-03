»Vores trailer var snavset til med maling. Nordmændenes opførsel er meget uværdig. Jeg er chokeret over det her.«

Sådan siger den russiske langrendsløber Aleksandr Bolsjunov efter en episode, der skete natten til onsdag ved VM-løbet i Norge.

Ifølge det norske medie NRK blev en russisk holdvogn udsat for hærværk. Dele af vognen blev malet over af et ukrainsk flag og ordene 'Slava Ukraini', som på dansk kan oversættes til 'ære til Ukraine'.

Det betød, at dele af det russiske langrendslandshold måtte bruge formiddagen på at vaske vognen ned, og efterfølgende har holdet anmeldt episoden til politiet.

Aleksandr Bolsjunov. Foto: Annika Byrde Vis mere Aleksandr Bolsjunov. Foto: Annika Byrde

Russerne rejste hjem tirsdag, da det norske skiforbund besluttede, at de ikke ville have russiske atleter med til VM-løbet.

Senere blev det annonceret, at alle russiske og hviderussiske atleter blev udelukket fra alle internationale konkurrencer.

Bolsjunov, der vandt tre olympiske guldmedaljer ved dette års vinter-OL, er glad for at være tilbage i Rusland, men er skuffet over ikke at deltage ved VM.

»Vi var klar til at konkurrere, men både de norske atleter og forbundet var imod, at vi skulle konkurrere. FIS (International Ski Federation) lyttede til dem. De var faktisk på vores side, men de mente, at det var utrygt for os at være der,« fortæller Bolsjunov til det russiske medie Championat ifølge Dagbladet.