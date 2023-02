Lyt til artiklen

Den russiske langrendsstjerne Yuliya Stupak er voldsomt frustreret over, at hun sammen med de andre russiske atleter er udelukket fra internationale konkurrencer. Nu har hun et forslag til at løse det.

Nogle ville nok kalde et kontroversielt forslag eftersom Yuliya Stupak foreslår, at russiske og atleter fra resten af verden mødes på neutral grund for at diskutere sanktionerne mod Rusland til trods for, at landet stadig er i krig med Ukraine.

»Jeg synes, det ville være rigtigt at samle atleter fra hvert land og diskutere situationen. Jeg er en million procent sikker på, at vi ikke ville have nogen anklager mod os fra atleter fra andre nationer. Men det virker usandsynligt, at nogen vil gå med til sådan en samtale, siger Stupak til det russiske nyhedsbureau Tass.

Lige nu er der VM i Planica, Slovenien og op til verdensmesterskaberne blev Yuliya Stupak set i snespor i det sydlige Tyrol, som fik flere europæiske atleter til at spærre øjnene op og klage over det.

Yuliya Stupak (højre) mener, at det er en god ide, at de russiske atleter mødes med udenlandske atleter for at diskutere saktionerne mod Rusland Foto: Daniel Karmann

Til norske Dagbladet fortæller Marcus Cramer, der tidligere har trænet flere russiske skisportsudøvere, at man i stedet for at klage over russerens blotte tilstedeværelse i Europa, skal tage diskussionen med hende ansigt til ansigt.

»Atleterne skulle hellere selv have talt med hende. De skulle spørge, hvad hun mener ansigt til ansigt. Hvorfor talte de ikke med hende? Hun er ikke en del af krigen,« siger Marcus Cramer til det norske medie og fortsætter:

»Jeg forstår ikke, hvorfor de er så vrede. Ja, hun var til træning. Jeg så hende på turiststierne. Hun har visum, kan rejse og ville gerne træne.«

Marcus Cramer har til verdensmesterskaberne nu ansvar for det italienske hold og slår fast, at det ikke handler om at pege fingre af russiske atleter udelukkende på baggrund af deres nationalitet.