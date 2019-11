Mistænkelige uregelmæssigheder i de dopingdata, Rusland har afleveret til Wada, kan føre til ny udelukkelse.

Med forsinkelse fik Rusland i januar afleveret den omfattende mængde dopingprøvedata fra laboratoriet i Moskva, som Det Internationale Antidopingagentur (Wada) havde bedt om.

Det viste sig dog, at der var mange uregelmæssigheder i de afleverede data, og efter en undersøgelse af et panel i Wada er mistanken om snyd med data ikke blevet dulmet.

Panelet har anbefalet Wadas ledelse, at Ruslands Antidopingagentur (Rusada) igen bliver suspenderet. Det meddeler Wadas Compliance Review Committee (CRC).

Den anbefaling skal Wadas ledelse tage stilling til på et møde 9. december i Paris.

Efter afsløringen i 2015 af statsstøttet doping i Rusland blev Rusada suspenderet, men trods en del kritik fra flere sider mente Wada i september 2018, at Rusada nu levede op til kravene. Derfor blev suspenderingen ophævet.

Men udleveringen af data har fået alarmklokkerne til at ringe igen, og det er ikke kun en ny suspendering af Rusada og laboratoriet i Moskva, som truer.

Rusland risikerer også udelukkelse fra OL i Tokyo næste sommer, som det også var tilfældet ved vinter-OL i 2018.

Wada har tidligere meddelt, at man var klar med "de strengeste sanktioner", såfremt man fandt ud af, at der var blevet snydt med de udleverede data.

Efter anbefalingen fra Wada-panelet kunne noget tyde, at det er sket.

Hos USA's Antidopingagentur (Usada) forventer man, at Wada slår hårdt ned. Usada-chef Travis Tygart skriver i en mail til AFP:

- Alt andet end en sanktion på fire år for denne alvorlige overtrædelse, som inkluderer skærpede omstændigheder efter års benægtelse og bedrag, vil være endnu en uretfærdighed i en række af mange for rene atleter, mener Tygart.

Selv om Rusland blev udelukket fra vinter-OL, fik russiske atleter, som kunne bevise, at de ikke var indblandet i dopingsnyd, lov til at stille op under neutralt flag.

/ritzau/