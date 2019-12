Rusland har på ingen måde opgivet at blive en del af OL i Tokyo næste år trods dopingudelukkelse.

For et par uger siden idømte Det Internationale Antidopingagentur (Wada) Rusland fire års udelukkelse fra international topidræt, fordi der var blevet manipuleret med dopingdata, som landet udleverede til Wada.

Men Rusland meddelte i sidste uge, at man var uenig i dommen, hvorfor den skal behandles hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Og chefen for Ruslands Olympiske Komité, Stanislav Pozdnyakov, føler sig stadig sikker på, at det russiske flag kommer til at blafre side om side med de øvrige nationers til OL i Tokyo næste sommer.

- Ruslands Olympiske Komité er et fuldgyldigt medlem af den olympiske bevægelse, siger han ifølge AFP.

- Derfor har vi al grund til at tro, at vi skal sammensætte et hold til Tokyo, og vi vil gøre alt, der står i vores magt for, at holdet kommer til at optræde i de russiske farver.

CAS' behandling af Ruslands anke indledes efter planen omkring årsskiftet, når alle sagens detaljer er blevet indbragt for domstolens førsteinstans.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har kaldt karantænen for "politisk motiveret".

Hvis karantænen opretholdes, kan russiske atleter stadig få lov til at stille op til OL under neutralt flag, såfremt de enkelte atleter kan bevise, at de ikke har været en del af den statsstøttede doping i Rusland, som blev afsløret i tilbage i 2015.

