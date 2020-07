Den tidligere russiske gymnast Karolina Sevastyanova har modtaget en del kritik, efter hun lagde et billede op af hende selv og MMA-stjernen Conor McGregor på Instagram.

Flere fans mener, at de to tidligere sportsstjerner blev lidt for intime på billedet, når man tænker på, at de begge har en kæreste, mens Conor McGregor ligeledes har børn.

Her en lille uge efter, at modellen lagde billedet op for sine over 400.000 følgere, svarer hun igen på krtikken.

'Gutter, stop med at stille mig disse spørgsmål. Jeg opsøgte ham sammen med min mand, og han var sammen med sin kone,' skriver russeren i en Instagram-story.

Karolina Sevastyanova er blandt andet kendt for at være en af de russiske atleter, der hentede en guldmedalje ved OL i London tilbage i 2012.

Den 25-årige model lagde billedet op uden at fortælle, hvor hun var løbet ind i Conor McGregor henne i verden. Det skriver The Sun.

Gætterierne går dog på, at hun mødte MMA-stjernen i Monaco, hvor hun er bosiddende. Her har McGregor nemlig lige været på ferie med sin familie.

Efter succesen i London var Karolina Sevastyanova på forsiden af Maxim magazine i 2015, og siden af modelkarrieren også taget fart.

Karolina Sevastyanova trak sig tilbage som professionel gymnast i en alder af bare 17 år. Herefter begyndte hun at studere på Michigan State University i USA.

Conor McGregor har for tredje gang trukket sig tilbage fra MMA-buret, men han har igen hentydet, at et comeback kunne ske i fremtiden.