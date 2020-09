Ruslands Atletikforbund skal fremlægge en plan for, hvordan det vil modarbejde doping.

Atletikforbundet World Athletics meddeler, at det har forlænget Ruslands Atletikforbunds (Rusaf) frist til at komme med en plan for forbundets genindsættelse med fem måneder.

Fristen hedder nu 1. marts 2021 i stedet for udgangen af september.

Ifølge World Athletics har Rusaf fået mere tid til arbejdet, fordi forbundet i øjeblikket ikke har "ressourcerne til at lave en detaljeret og passende plan for genindsættelsen" inden for tidsfristen.

Landets forbund skal komme med en grundig redegørelse for, hvordan det vil forhindre brug af doping og gennemføre ledelsesreformer.

Derudover betalte Rusaf med hjælp fra landets sportsministerium i august den sidste del af en en millionbøde, som russerne har fået i samme forbindelse.

Russisk atletik har været i krise siden 2015, hvor landet blev udelukket fra internationale konkurrencer på grund af omfattende dopingsnyd i landet. Forbundet har været suspenderet lige siden.

En fortsat udelukkelse vil betyde, at de russiske atletikudøvere ikke kunne deltage i internationale begivenheder næste år, heriblandt det udsatte OL i Tokyo, under russisk flag.

Med den nye deadline skal russerne fremlægge planen mindre end fem måneder før OL.

