Udelukkelse truer Det Russiske Atletikforbund, hvis ikke det inden 15. august betaler 40 millioner kroner.

Lidt over to uger. Så meget tid har World Athletics (WA) givet Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) til at betale en bøde, som russerne har fået i forbindelse med dopingbrug og manipulation med dopingprøver.

Hvis ikke Rusaf senest 15. august hoster op med 6,3 millioner dollar, cirka 40 millioner kroner, vil forbundet blive udelukket.

Det meddeler World Athletics torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Af de 6,3 millioner dollar udgør fem millioner dollar selve bøden, mens de resterende 1,3 millioner dollar er sagsomkostninger.

WA har tildelt Rusaf en bøde på ti millioner dollar, hvoraf den første halvdel af bøden skulle have været betalt 1. juli.

Russerne sagde, at de ikke havde råd til at betale, hvilket førte til kritik fra WA-præsident Sebastian Coe.

- Rusaf svigter sine egne udøvere groft, sagde han tidligere i juli.

Bøden er en del af flere sanktioner mod Rusaf for at have forbrudt sig mod internationale antidopingregler.

Russisk atletik har været i krise siden 2015, hvor landet blev udelukket fra internationale konkurrencer på grund af omfattende dopingsnyd i landet.

/ritzau/