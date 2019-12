Sportsrusland holder vejret, når Wada mandag tager stilling til, om landet skal udelukkes fra OL.

Mandag er en potentiel skæbnedag for russisk sport. Her kan du blive klogere på hvorfor:

* En ekspertkomité under Det Internationale Antidopingagentur (Wada) er kommet med en lang række anbefalinger til måder, hvor på man kan straffe Rusland for dopingfusk. Det anbefales blandt andet, at Rusland som nation udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år herunder OL i 2020 og vinter-OL i 2022.

* Det anbefales også, at Rusland fratages værtskabet for alle de sportevents, landet skal afvikle i løbet af de næste fire år - medmindre det af praktiske eller juridiske årsager er umuligt at flytte værtskabet til et andet land. I udelukkelsesperioden må Rusland heller ikke byde på værtskaber for kommende sportskonkurrencer.

* Anbefalingerne sker, på baggrund af at Rusland i en årrække har set stort på antidopingreglerne og har manipuleret med udleverede antidopingdata, inden dataene blev overdraget til Wada.

* På et møde mandag i Lausanne skal Wada beslutte, om ekspertkomitéens anbefalinger skal følges.

* Chefen for Ruslands Antidopingagentur, Yuri Ganus, erkender, at Rusland har begået antidopingovertrædelser og har manipuleret med udleverede data. Han forventer derfor, at Wada vil følge ekspertkomitéens anbefalinger og udelukke Rusland i fire år.

* Ekspertkomitéen vil komme rene atleter til undsætning. Russiske atleter, der kan bevise, at de ikke har været en del af dopingprogrammet, må deltage i store idrætsevents. Men de skal konkurrere under neutralt flag - ikke det russiske flag.

* Rusland har mulighed for at anke mandagens Wada-afgørelse til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Udelukkes Rusland, men afgørelsen ankes, vil russerne muligvis kunne deltage i sportsbegivenheder, indtil CAS fælder dom i sagen.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund, Wada og AFP.

/ritzau/