I disse dage afgøres Jarryd Haynes skæbne.

Den tidligere rugbystjerne blev i marts 2021 dømt for seksuelt overgreb på en australsk kvinde, men i februar sidste år ophævede ankeretten dommen og beordrede ham til en ny retssag, som nu er gået i gang mandag.

Ved retten i New South Wales i Sydney nægter Jarryd Hayne sig fortsat skyldig i to tilfælde af seksuelt samleje uden samtykke. Det skriver det australske medie news.com.au.

I retten fortæller anklager John Sfinas, at offeret havde sagt både »nej« og »stop«, og at samlejet varede 30 sekunder, før kvindens kønsdele begyndte at bløde, hvorefter Hayne rensede blod fra både mund og hænder, inden han gik.

Jarryd Hayne nægter sig skyldig.

Efter sigende skrev kvinden efterfølgende en sms til Hayne for at fortælle, at hun havde ondt.

»Gå til lægen i morgen,« lød svaret fra den tidligere rugbystjerne.

Ifølge Haynes forsvarsadvokat, Margaret Cunneen, var der samtykke mellem parterne.

»Af sine egne grunde har hun løjet, overdrevet eller ændret mening om, hvad der i virkeligheden skete,« sagde Cunneen i retten mandag og fortsatte:

»Selvom hun ikke ønskede at have sex, var hun stadig helt åben over for, at han kyssede og kælede for hende … mens hans bukser forblev på. Han gjorde ikke noget, han troede var forkert.«

Retssagen mod den tidligere landsholdsspiller forventes at vare fem til ti dage.