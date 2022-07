Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alting er ikke så fantastisk, som det umiddelbart ser ud.

For selvom han har vadet i succes på banen, er verden alligevel ved at falde fra hinanden for en af Wales' største atleter.

Det fortæller den walisiske rugbystjerne Ryan Jones, som indstillede sin karriere i 2015 efter omtrent 15 år aktive år, til Sky Sports.

I en alder af blot 41 år er rugbyspilleren blevet alvorligt syg og diagnosticeret med kronisk traumatisk encefalopati, der er en form for tidlig demens, og det skræmmer Ryan Jones.

Ryan Jones (tv) mødte i 2012 dronning Elizabeth II. Foto: ARTHUR EDWARDS Vis mere Ryan Jones (tv) mødte i 2012 dronning Elizabeth II. Foto: ARTHUR EDWARDS

»Jeg er virkelig bange, for jeg har tre børn og tre børnebørn, og jeg ønsker at være en fantastisk far.«

»Jeg har levet 15 år af mit liv som en superhelt, og det er jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer,« siger han.

Diagnosticeringen af kronisk traumatisk encefalopati kom i december, og lidelsen er sandsynligvis opstået ved, at Ryan Jones har fået mange slag i hovedet.

Disse slag er kommet i forbindelsen med den voldsomme kontaktsport, som rugby er.

Ikke nok med, at Ryan Jones frygter for sin hukommelse, og hvordan han skal formå at blive en god far og bedstefar, så har lidelsen også skabt en anden bekymring.

Den tidligere rugbyspiller fortæller, at han ikke længere ved, hvad han skal bruge sin hverdag på. Han kan ikke træne, som han plejede, og hjernelidelsen forhindrer ham også i at arbejde på anden vis med rugby.

Derfor måtte Ryan Jones fratræde sin post i det walisiske rugbyforbund. Ryan Jones beskriver det selv, som at det hele er blevet taget fra ham, og han intet kan stille op.

Ryan Jones spillede i 10 år for Wales' landshold, som han var anfører for. Her blev det til 75 kampe, som gav ham tre Grand Slam-titler.