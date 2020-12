Rugbystjernen Steve Thompson vandt VM med England i Australien tilbage i 2003.

Men der er sket på meget de seneste 17 år. 42-årige Thompson er blevet dement, og det betyder, at han ikke kan huske den gigantiske triumf.

Det fortæller han i et interview med The Guardian.

»Jeg kan ikke huske, at jeg har vundet VM. Heller ikke minder fra det. Du kan vise mig, at vi løfter VM-trofæet, og jeg kan se, at jeg hopper rundt af glæde, men jeg kan ikke huske det.«

Steve Thompson kan ikke huske VM-trimufen i 2003. Foto: DAVE HUNT

Ifølge mediet var den engelske stjerne en stor profil på det VM-vindende landshold, og han blev efterfølgende kåret til at være blandt de tre bedste rugbyspillere i verden.

Trods flere succesoplevelser på banen mener Steve Thompson, at det er rugbysportens skyld, at han er blevet syg.

»Rugby har gjort dette ved mig. Nogle mennesker går efter de store scener, men det ønsker jeg ikke. Jeg har aldrig villet have det. Jeg vil helst have haft et normalt liv, og hvis jeg kunne, ville jeg gøre det hele om.«

The Guardian tilføjer, at 42-årige Thompson blev bekendt med den manglende hukommelse, da han en dag var på arbejde.

Steve Thompson er dement. Foto: PAUL ELLIS

Her så han ved en tilfældighed nogle højdepunkter fra slutrunden i 2003. Han havde nemlig aldrig set genudsendelser fra kampene før.

»Det var ligesom at se England spille nu. Bortset fra at jeg var der. Men jeg kan ikke huske, jeg har været der. Sådan helt ærligt, så kan jeg ikke huske resultaterne fra nogle af kampene.«

Steve Thompson var kendt for ikke at skåne sit hoved, når han spillede rugby. Han mener derfor, det er en af hovedårsagerne, til han er blevet dement.

Derudover mener rugbystjernen, at sporten udviklede sig, mens han var aktiv. Eksempelvis påpeger han, at VM-slutrunden var meget hårde i 2003, end den var i 2011.