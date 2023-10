Den australske rugbyverden er i chok over nyheden om, at kulthelten Nathan Merritt fredag blev fundet bevidstløs.

Siden er den 40-årige rugbylegende lagt i respirator på et hospital i Sydney.

Her er hans tilstand fortsat kritisk, skriver The Sun og News.com.au.

Ifølge medierne var Merritt på besøg hos sin tante, da han kollapsede og mistede bevidstheden.

Nathan Merritt, der er far til fem, kollapsede angiveligt efter en chokreaktion på smertestillende medicin.

Herefter blev han hastet til Royal Prince Alfred Hospital i Sydney.

Det er kun en uge, siden han deltog i et stort rugbyarrangement for aboriginere.

Rugbystjernens søster Teanne Merritt gav lørdag aften en opdatering på sin brors situation.

»På vegne af Nathan og hele familien vil vi gerne takke alle for jeres tanker og bønner,« skrev hun på Facebook.

»Nathans tilstand er kritisk, men han er en fighter, og vi er taknemmelige for alles støtte i denne svære tid.«

Også direktøren for den traditionsrige rugbyklub South Sydney Rabbitohs, som Merritt spillede det meste af karrieren for, har reageret på den frygtelige nyhed.

»Nathan er i tankerne og bønnerne hos alle 'Rabbitohs' i øjeblikket.«

Nathan Merritt vandt Australiens bedste rugbyliga, National Rugby League, én gang i sin karriere. Han blev desuden topscorer to gange og er nummer 12 på alletiders topscorerliste.

I 2013 mødte han Dalai Lama, da Tibets åndelige leder var på tur i Australien.

Det var et år efter dette møde, at Nathan Merritt var med til at vinde South Sydney Rabbitohs' første mesterskab i 42 år.

Få år tidligere havde Merritt mødt hip hop-ikonet Snoop Dogg, da rapperen besøgte udsatte unge i netop det område, Merritt var vokset op.