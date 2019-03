Basketball har Michael Jordan, golf har Tiger Woods og snooker har Ronnie O'Sullivan. En altoverskyggende legende, der har rykket grænserne for, hvad man kan på et snookerbord.

Den 43-årige englænder har godt nok ikke den mest vindende snookerspiller endnu. Men der er heller ikke noget, der tyder på, at han har tænkt sig at stoppe lige foreløbigt.

Søndag aften kunne 'The Rocket' så skrive sin 35. ranking-titel på CV'et, da han i overlegen stil vandt turneringen Coral Players Championship 10-4 over Neil Robertson. Men det var ikke selve sejren, der var aftenens højdepunkt.

I stedet lykkedes det Ronnie O'Sullivan at lave sit century - 100 point i træk - nummer 1.000 i karrieren. Det er han den første, der nogensinde har gjort. Den næste på listen har lavet 775.

Og for at sætte en fed streger under dominansen, valgte Ronnie O'Sullivan at fuldende sit century nummer 1.000 med sin 'dårlige' venstrehånd. Han spiller nemlig næsten lige godt med begge hænder.

Det maksimale break man kan opnå i snooker er 147. Rekorden for flest maximum breaks sidder O'Sullivan selvfølgelig også på med 15 i karrieren. Derudover har han også rekorden for det hurtigste maximum break. Det tog kun fem minutter og 20 sekunder - deraf kælenavnet 'The Rocket'.

I sin karriere har Ronnie O'Sullivan vundet fem verdensmesterkaber, syv Masters-titler (flest af alle) og syv UK Championships (flest af alle).

Alene i præmiepenge har han tjent flere end 100 millioner kroner i løbet af sin karriere.