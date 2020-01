To VM-guldmedaljer og sejre i samtlige turneringer, de har stillet op i i løbet af 2019.

Det har givet en nominering til danseparret Bjørn Bitsch og Ashli Williamson ved B.T. Guld.

Lad os skrue tiden tilbage. Bjørn Bitsch Og Ashli Williamson træder ud på gulvet til deres sidste turnering i sportsdans. VM i 10-dans.

Allerede under den første dans bliver det næsten for meget for Bjørn Bitsch.

Foto: Axel Schütt Vis mere Foto: Axel Schütt

»Der var mange danskere med nede at se os, og der var en fyldt sal. Da jeg gik til første dans, tænkte jeg 'shit mand, det er sidste gang'. Der ramte det mig meget. Tanken om 'det her kommer vi ikke til at opleve igen'. Jeg plejer normalt ikke at blive rørt under turneringer, men det gjorde jeg der, lige da vi gik på,« siger Bjørn Bitsch til B.T.

Trods at tankerne af og til var et andet sted, endte det med, at parret kunne lade sig hylde som vinderne af VM-titlen. Efterfølgende blev det også for meget for Ashli Williamson:

»Da det blev råbt ud, at vi havde vundet, så ramte det mig, at de her oplevelser - og det her med at vinde et VM - det oplever vi ikke mere. Der blev jeg rørt,« siger Ashli Williamson.

Parret har danset sammen i 17 år, og 2019 har været det bedste år for dem nogensinde, men det har også kostet utallige timer i dansestudiet:

Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

»For os har det jo været et fantastisk 2019. I 2018 nåede vi vores mål om otte VM-guldmedaljer, så da vi startede året ud, var der mange spekulationer på, hvad vi gør nu? Vi var dog begge to meget enige om, at vi ikke var klar på at stoppe karrieren der. Så vi tog 2019 med, og så ville det være afrundingen på vores karriere.«

»Vores helt store fokus var på efteråret, hvor den skulle have alt, hvad den kunne trække. Vi var i studiet konstant. Vi har ikke danset så mange turneringer, som vi plejer, fordi vi tog os så god tid til at sørge for, at det tekniske niveau til VM var helt i top, og det lykkedes,« fortæller Bitsch og Williamson.

Særligt showdans-titlen var ekstra speciel for parret, da det var en af de få guldmedaljer, de 'manglede':

»Showdans-titlen har vi ikke vundet før, men vi er blevet nummer to. Så der var rimelig meget pres på. Vi skulle sørge for, at alt sad lige i skabet. Vi havde planlagt at lave ekstra svære løft, så hvis det lykkedes, ville det give højere point, men hvis ikke, så ville det være lidt en fiasko. Men hvis du ikke spiller, så vinder du ikke.«

Foto: JURE MAKOVEC/AFP Vis mere Foto: JURE MAKOVEC/AFP

»Der satsede vi, men vi ved også med os selv, at vi er bedst under pres. Da det så lykkedes, var det fuldstændig fantastisk,« udtaler de to dansere.

Bitsch og Williamson har i den grad satset på dansen, og der findes ikke en bedre slutning på deres fælles eventyr end deres fantastiske 2019:

»Fysik, mentalt og teknisk kunne vi ikke være bedre forberedt til de to verdensmesterskaber. At slutte af på den der måde, det kunne vi ikke have skrevet bedre. Det er helt fantastisk.«

»Vi har ikke mistet sulten for at vinde eller konkurrere, men vi har opnået ud over vores mål, og vi vil gerne slutte på toppen. Inden for sportsdans er vi de eneste par nogensinde, der har vundet så mange VM-titler. VI kunne godt tage tre til fem år mere, men det her er det rigtige tidspunkt,« siger danseparret, inden de fortsætter:

De nominerede til B.T. Guld 2019 Mads Pedersen – VM-guld (cykling) Håndboldherrerne – VM-guld (håndbold) Anne-Marie Rindom – VM-guld, EM-guld og verdens bedste kvindelige sejler (sejlads) Jakob Fuglsang – sejre i blandt andet Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné (cykling) Banelandsholdet – EM-guld 4000 meter (cykling) Amalie Dideriksen og Julie Leth – EM-guld parløb (cykling) Bjørn Bitsch og Ashli Williamson – VM-guld (dans) Anders Antonsen – VM-sølv, guld ved European Games, guld ved Indonesia Masters og EM-guld for mixed teams (badminton) Mads Brandt Pedersen – dobbelt VM-guld (kajak) Peter Rosenmeier – guld i herresingle ved bordtennis-para-EM – para-OL-disciplin – nu verdensmester, paralympisk mester og europamester på samme tid (bordtennis)

»Det har været et meget følelsesladet år, fordi vi vidste, at det lakkede mod enden, så på den måde har det været et hårdt år, men bestemt også et godt år,« siger danseparret.

Parrets sidste år som konkurrencedansere har også fået mere opmærksomhed i medierne, end hvad de to dansere er vant til:

»Jeg synes helt personligt, at det er første gang, vi virkelig mærker noget anerkendelse fra folk, og at folk har lagt mærke til de resultater, vi har lavet, og synes, det er noget særligt. Det gør mig stolt, at vi har kunnet mærke den støtte, som vi har fået hjemmefra. Derfor betyder det også utroligt meget for os at være nomineret til B.T. Guld.«

»Det er vores sidste chance, så vi krydser fingre for, at vi vinder. Men der har været mange gode præstationer i Danmark. Vi sluttede, som vi gerne ville, og vi er rigtig, rigtig glade,« slutter Bjørn Bitsch og Ashli Williamson, der også danner par privat.

I forbindelse med sportsgallaen 4. januar i Boxen i Herning har B.T. bragt en række portrætter af de 10 nominerede.