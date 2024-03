I den sidste kamp i grundspillet vandt Rødovre over Frederikshavn og tog den sidste plads i slutspillet.

Metal Ligaens grundspil blev rundet af med en gyserkamp i sidste spillerunde.

Rødovre Mighty Bulls vandt 4-2 hjemme over Frederikshavn White Hawks og snuppede den sidste plads i grundspillet.

Nederlaget gjorde ondt på Frederikshavn, der ikke er vant til at ende uden for slutspilspladserne i den bedste række.

Siden 1984 har Frederikshavn uafbrudt været blandt de otte bedste klubber i dansk ishockey. Nu er Danmarks nordligste klub dumpet ud af det gode selskab.

I tirsdagens kamp kom Frederikshavn ellers foran 1-0 otte minutter inde i anden periode ved Mikkel Bertelsen.

Føringen holdt i seks minutter. Så havde Rødovres Marcus Almquist udlignet til 1-1 i dramaet på isen.

I tredje periode scorede Rødovre to gange på lidt under fire minutter, og det blev meget afgørende.

Rødovres Sebastian Bergholt scorede til 2-1 knap tre minutter inde i den sidste periode, og holdkammeraten Christopher Rubenach skabte en mere solid føring kort efter.

Udeholdets Emil Aronsson skabte dog stor spænding med en 2-3-reducering fire minutter før tid.

I de sidste minutter satte Frederikshavn stort tryk mod Rødovres mål. Udeholdet satsede uden målmand, men det gav bagslag.

Rødovre clearede en puck, og den havnede i det tomme bur. Hjemmeholdets Sami Moilanen var manden bag den sidste scoring 15 sekunder før tid.

Olaf Ellers tropper er dermed at finde blandt sæsonens otte kvartfinalister, som skal i aktion fra på fredag. Rødovre skal her møde Aalborg Pirates.

Frederikshavn endte på sidstepladsen efter et hav af nederlag i løbet af hele sæsonen.

Der blev spillet tre kampe yderligere tirsdag aften i Metal Ligaen, hvor andenpladsen blandt andet var på spil.

Den snuppede Herning Blue Fox ved at vinde 3-2 ude over Sønderjyske, der smed en føring på 2-0. Magnus Carlsen blev den store helt for Herning ved at score kampens sidste to mål.

Med nederlaget dumpede Sønderjyske ned på tredjepladsen. Sejren og andenpladsen betyder, at Herning vil have fordel af hjemmebane i en eventuel semifinale i tilfælde af en eventuel syvende kamp.

Aalborg Pirates, der for længst havde sikret sig ligaens førsteplads, vandt 3-1 ude over Rungsted Seier Capital.

I den sidste kamp vandt Herlev Eagles ude over Odense Bulldogs efter overtid. Den ordinære spilletid var endt 2-2, og det var ikke ubetydeligt for Odense.

Med det ene point snuppede fynboerne nemlig fjerdepladsen foran Esbjerg, der røg ned på femtepladsen.

