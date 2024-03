Det er en forløsning for Rødovre at være i slutspillet, men det fører også økonomiske omkostninger med sig.

Denne sæson har været kontrastfyldt for Rødovre Mighty Bulls.

Efter flere måneder med indædt økonomisk kamp for livet og nederlag på stribe sørgede ishockeyklubben tirsdag aften for en sjælden sportslig succesfortælling.

Med en sejr over Frederikshavn White Hawks i en kogende arena på den københavnske vestegn spillede Rødovre sig i slutspillet for første gang siden 2021.

- Siden oktober, hvor vi var stort set døde og borte, har vi været på en rejse gennem et økonomisk kaos, men alligevel står vi her nu. Det er en kæmpe forløsning, siger Claus Amondsen, der i oktober blev sat ind som direktør.

- Vi viste, hvad dansk ishockey kan. Vi spillede med de yngste spillere, med meget få udlændinge og det laveste budget af alle. Alligevel var vi 2500 i arenaen og havde en kæmpe, kæmpe fest.

- Det er fuldstændig vanvittigt, at vi er, hvor vi er, siger Claus Amondsen.

Avancement til slutspillet medfører dog ikke kun dans på røde roser. Det koster penge at holde truppen i gang, og det koster penge at sende en bus til Aalborg for at spille kvartfinale.

- Det koster os 30.000 kroner at sende vores drenge afsted i en bus. Og det er inklusiv mad. Billig mad, siger Claus Amondsen.

Derudover skal der gå penge til dommere og ishockeyunionen, ligesom det koster penge at bespise sponsorer i forbindelse med hjemmekampene.

Til gengæld håber Claus Amondsen, at man kan proppe 3500 tilskuere ind i arenaen til kvartfinalerne, og at han i samme ombæring kan vride penge ud af sponsorerne.

- Vi skal have et plus ud af det. Det tror jeg godt, vi kan finde ud af, hvis vi er lidt smarte. Vi må ikke lave flere minusser, siger Claus Amondsen, som bemærker, at spillerne først får økonomisk bonus, hvis de når semifinalen.

Siden oktober har Rødovre skåret en luns på godt to millioner kroner af gælden til det offentlige og private kreditører. Det er positivt. Men der er stadig gæld på godt en million kroner, fortæller Claus Amondsen.

- Vi har fået en god aftale med det offentlige og afdrager "big time" på det efterslæb, vi har, siger han.

Pengene til afbetaling af gæld er blandt andet kommet i hus ved, at flyttefirmaet Holger Danske har købt rettigheden til arenanavnet og desuden spyttet yderligere penge i kassen.

Derudover har fodboldstjerner som Kasper Schmeichel, Yussuf Poulsen, Daniel Wass samt den lokale ishockeystjerne Lars Eller doneret effekter til auktion.

Desuden har storcentret Rødovre Centrum eftergivet en gæld på mere end en kvart million. Claus Amondsen er samlet set optimist på klubbens vegne.

- Der er mange nye firmaer, der gerne vil være en del af fortællingen, og vi skal finde ud af, hvordan vi gør det smart.

- Der er ingen garantier i livet, men vi er optimistiske i forhold til, at klubben er klar til næste sæson. Men man skal ikke forvente, at vi henter en masse spillere. Det er de unge gutter, der skal bære det, siger han.

Rødovre spiller første kvartfinale på udebane mod Aalborg fredag.

/ritzau/