Den danske europamester rykker op på femtepladsen før de sidste to dages sejladser ved VM i Japan.

Det begynder at dufte lidt af VM-metal for sejleren Anne-Marie Rindom.

Efter en uheldsramt start de første dage har europamesteren kæmpet sig tilbage og er nu for alvor med i guldkampen i Laser Radial-klassen ved VM i Japan.

Rindom blev noteret for placeringer som nummer 12 og 4 i mandagens to sejladser.

Dermed avancerede hun fra tiende- til femtepladsen i den samlede stilling, og hun er nu få point fra podiepladserne.

- Vi havde skiftende vind, 35 grader og høj solskin. Det gjorde dagen svær.

- Det var ulideligt at være på vandet, hvor vi startede med to timers ventetid og derefter fik to sejladser, fortæller Anne-Marie Rindom i en pressemeddelelse.

Hun fik en drømmestart på VM med sejr i første sejlads. Herefter ramte modgangen med tyvstart i anden sejlads og en knækket rorpindsforlænger i tredje, hvilket resulterede i lav fart og en beskeden 28.-plads.

Men siden da er hun noteret for placeringer som 1, 4, 12 og 4, hvilket er bedst blandt alle i feltet, oplyser Dansk Sejlunion.

Den 28-årige Horsens-sejler er dermed tilbage i topstriden inden VM's to sidste dage, tirsdag og onsdag, hvor der begge dage er planlagt to sejladser.

Den hidtil klart førende ved VM - Josefin Olsson fra Sverige - havde en katastrofal dag uden at blive noteret for gennemførte sejladser, hvilket er med til at åbne guldkampen.

Foruden Rindom deltager også Anna Munch, U21-verdensmesteren fra 2018, ved VM.

Munch havde mandag en blandet dag med placeringer som nummer 36 og 17. Samlet faldt hun et par pladser tilbage til en 25.-plads.

