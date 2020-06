Lamine Diack er anklaget for at dække over positive russiske dopingtest. Han risikerer op til ti års fængsel

Med måneders forsinkelse begyndte retssagen mod Lamine Diack, den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund, IAAF, der nu hedder World Athletics, mandag.

Diack, der var præsident fra 1999 til 2015, er blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af dollar for at have dækket over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.

Retssagen nåede ellers lige at gå i gang tilbage i januar, men blev så udsat til juni. Mandag var den 87-årige senegaleser så tilbage i retten i Paris, hvor retssagen begyndte klokken 09.30.

- Jeg har dårlig hørelse, et meget kompliceret helbred, men her er jeg, lød det fra Diack ved ankomsten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Retssagens udsættelse skyldtes, at anklagemyndigheden få timer før retssagens start modtog tre tykke bind med bevismateriale.

Derfor skulle der sættes ekstra tid af til at gennemgå vidneforklaringer fra blandt andre Diacks søn, Papa Massata Diack, som også er på anklagebænken i sagen.

Far og søn har angiveligt også scoret kassen på at sørge for, at værtskaber for internationale atletikstævner havnede bestemte steder, og at tv-rettighederne til stævnerne ligeledes havnede på bestemte hænder.

Lamine Diack blev i 2015 afløst som præsident af Sebastian Coe. Diacks regeringstid sluttede i kaos med beskyldninger om, at han sammen med sin søn prøvede at forhindre en dopingsag mod Rusland mod betaling.

I november 2015 offentliggjorde Det Internationale Antidopingagentur (Wada) en rapport om doping i russisk atletik. Konklusionen lød på systematisk doping og førte til, at IAAF suspenderede Det Russiske Atletikforbund fra al konkurrence.

Lamine Diack risikerer op til ti års fængsel.

