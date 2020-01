Retssagen mod Lamine Diack, der blandt andet omhandler korruption, bliver tidligst genoptaget i juni.

Retssagen, hvor den tidligere præsident for Det Internationale Atletikforbund (IAAF) Lamine Diack er blandt de tiltalte, nåede mandag dårligt at gå i gang, før den blev udsat.

Sagen vil tidligst blive taget op til juni. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lamine Diack er blandt andet anklaget for at have modtaget millioner af dollar for at have dækket over positive dopingtest fra russiske atletikudøvere.

Retssagens udsættelse skyldes, at anklagemyndigheden få timer før retssagens start modtog tre tykke bind med bevismateriale. Derfor skal der sættes ekstra tid af til at gennemgå vidneforklaringer fra blandt andre Diacks søn, Papa Massata Diack, som også er på anklagebænken i sagen.

De to senegalesere er blandt andet tiltalt for at have medvirket til organiseret hvidvaskning, bestikkelse og korruption.

Sagen er blevet efterforsket i Frankrig i månedsvis, fordi de involverede mistænkes for at have brugt landet til at hvidvaske penge. Alene hvidvask kan give op til ti års fængsel.

86-årige Lamine Diack var præsident i IAAF fra 1999 til 2015, hvor han blev afløst af Sebastian Coe. Diacks regeringstid sluttede i kaos med beskyldninger om, at han sammen med sin søn prøvede at forhindre en dopingsag mod Rusland mod betaling.

Papa Massata Diack har tidligere arbejdet som marketingkonsulent for IAAF.

Far og søn har angiveligt også scoret kassen på at sørge for, at værtskaber for internationale atletikstævner havnede bestemte steder, og at tv-rettighederne til stævnerne ligeledes havnede på bestemte hænder. Den del af sagen efterforskes stadig.

I november 2015 offentliggjorde Det Internationale Antidopingagentur (Wada) en rapport om doping i russisk atletik. Konklusionen lød på systematisk doping og førte til, at IAAF suspenderede Det Russiske Atletikforbund fra al konkurrence.

Ifølge AFP vil retssagen formentlig komme til at løbe fra 3. til 22. juni.

/ritzau/