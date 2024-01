René Holten Poulsen og kæresten, Birgitte Reseke, er blevet forældre for første gang.

Det afslører den danske kajakroer på Instagram.

'03-01-2024. Vores søn,' skriver René Holten Poulsen i opslaget.

Parret mødtes under coronanedlukningen for godt to år siden, da den tidligere verdensmester prøvede lykken på de sociale medier.

»Jeg så hende, og så skrev jeg til hende og spurgte, om vi ikke skulle mødes. Så gik vi en tur. Gik en tur mere, lavede noget mad, og så blev hun hængende,« fortalte han sidste år i et interview med B.T.



»Vi datede et langt stykke tid, og vi ved for eksempel ikke lige, hvornår vi har årsdag, så det er gået meget stille og roligt og naturligt frem for os.«

»Hun vidste faktisk ikke, hvem jeg var. Hun er ikke så sportsinteresseret og kan for eksempel godt rode rundt i, hvad det er, jeg skal ro. Men nu har hun faktisk fået rigtig godt styr på det, og hun kan finde links til resultatlister, som jeg ikke selv kan, og det imponerer mig ret meget.«

René Holten Poulsen og Birgitte Reseke, der er projektsygeplejerske, købte sidste år et hus i Måløv, som de sammen totalrenoverede.

35-årige Holten, der betragtes som dansk kajaksports største stjerne, har vundet et hav af medaljer, heriblandt tre verdensmesterskaber, seks europamesterskaber og olympisk sølv.

Men trods de flotte resultater blev han i 2022 vraget til støtte af Dansk Kano og Kajak Forbund.

Man mente ikke, at René Holten kunne nå et tilstrækkeligt niveau inden OL i Paris i 2024, men kajakroeren lagde ikke skjul på, at drømmen stadig levede.