Han er lige nu til VM i Tyskland, hvor han udover medaljer kæmper for at komme til OL næste år.

Men optakten har på ingen måde været som den plejer for kajakroeren René Holten Poulsen.

»Det har været hårdt slet ikke at få noget hjælp, og noget af det værste har været at stå uden træner,« siger han ifølge TV 2 i en pressemeddelelse.

I oktober 2022 meddelte Dansk Kano og Kajak Forbund, at de ikke længere troede på den 34-årige roer. Man mente ikke, at René Holten kunne nå et tilstrækkeligt niveau inden OL i Paris i 2024.

Noget, der betød, at han ikke længere måtte bruge Elitecenterets træningsfaciliteter eller Team Danmarks eksperter.

Derfor står han nu på helt egne ben til sit sidste verdensmesterskab.

»Jeg ved, hvor jeg lå i World Cuppen. Derfra har jeg kun trænet med en svensk roer, og der ligger jeg godt. Om han også ligger godt, det ved jeg ikke – så nu er det spørgsmålet, om vi begge roer godt eller dårligt,« siger han til TV 2 Sport.

Ved årets VM håber han på at kunne kvalificere sig til OL på de 1000 meter. Og onsdag fik han en perfekt start.

Først vandt han sit indledende heat i 500 meter enerkajak, mens han blev nummer to i kongedisciplinen 1000 meter enerkajak. Dermed scorede han en semifinaleplads.

Tilbage i januar fortalte han til B.T., at han håber på at kunne slutte sin karriere ved netop legene i Paris næste sommer.

»Det kunne være meget fedt at komme med til OL og slutte af der. Jeg håber jeg kan leve op til mit bedste og så måske også lige stick it to the man og lige vise, at forbundet tog fejl. Det ville være meget fedt, det vil jeg gerne i hvert fald,« sagde han i den forbindelse.

René Holten har vundet adskillige EM- og VM-guldmedaljer til Danmark. I 2008 blev det også til olympisk sølv. Han var ikke kvalificeret til de seneste lege i Tokyo.