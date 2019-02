Der er fuld gang i den prestigefyldte rugbyturnering Six Nations Championships, men da England søndag kørte Frankrig over, var det ikke resultatet, der løb med opmærksomheden.

I stedet var det den engelske spiller Tom Curry, der spiller flanker - en af de vigtigste i kampen om at vinde bolden og i tacklinger, der gjorde sig ekstra bemærket.

Og det var ikke for godt spil - i stedet var han involveret i en yderst voldsom tackling fra en fransk spiller. Men tacklingen var ikke nok til at stoppe Curry.

I stedet fik han hurtigt tørret ansigtet rent, inden han kunne fortsætte sit spil. Det var dog scener, der må have skræmt de franske spillere, da Tom Curry kom i fuld sprint.

Tom Curry. Foto: GLYN KIRK

Efter sit løb med bolden, blev han bedt om at tage plads på sidelinjen, for at få styr på blodet, der ganske enkelt pumpede ud af ansigtet i en sådan grad, at flere på Twitter har sammenlignet det med en scene fra en gyserfilm.

»God præstation af England, hvor Tom Curry satte sin krop på spil. Bare et kødsår, og tilbage på banen efter 10 minutter!,« skriver en bruger, med reference til Monty Python, hvor en ridder får skåret begge arme af, men nægter at give op, da skaderne blot er 'kødsår'.

Great performance by England Rugby @EnglandRugby Tom Curry putting his body on the line !!! Just a flesh wound and was back on the pitch after 10mins !!! #hardcore #rugby pic.twitter.com/8YhJq9nrYB — Architecture UK (@ArchitectureMad) 10. februar 2019

En anden person sammenligner Tom Curry med en karakter fra Stephen King-bogen Carrie.

Tom Curry? More like Tom Carrie... #SixNations2019 #ENGvFRA #LeCrunch pic.twitter.com/UnU7wB0nym — Chris Chisman (@ChismanChris) 10. februar 2019

Efter sejren ligger England øverst i tabellen i Six Nations Championship. Turneringen bliver afgjort lørdag.