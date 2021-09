OL-løberen Anna Emilie Møller er søndag 10. oktober tilbage på den ikoniske rute i Dyrehaven, hvor hun for fem år siden som 19-årig satte en sensationel rekord i Eremitageløbet på 43.45.

»Eremitageløbet er noget helt specielt, og jeg elsker stemningen i Dyrehaven. Jeg er stadig i en genoptræningsfase efter halvandet år præget af skader. Eremitageløbet er en god variation i træningen og en perfekt start på crosssæsonen. Det er fedt at have sådan et mål,« siger hun.

»Jeg regner ikke med, at jeg er i min bedste form. Jeg tør ikke love en rekord, selv om det vil være dejligt. Men jeg glæder mig til løbet.«

Op til OL i Tokyo var Anna Emilie Møller meget i tvivl, om hun på grund af sine fodproblemer og store smerter kunne stille op.

Jeg gav alt, hvad jeg havde i Tokyo. Det gik bedre, end jeg havde turdet drømme om Anna Emilie Møller

Det lykkedes den nordsjællandske fighter at løbe smertefrit, og trods den kaotiske og udfordrende optakt var hun kun fem sekunder fra at kvalificere sig blandt de 15 løbere til den olympiske finale på 3.000 meter forhindring.

Hun havde også klaret det olympiske kvalifikationskrav på 5.000 meter, men valgte at koncentrere sig om forhindringen.

»Jeg gav alt, hvad jeg havde i Tokyo. Jeg kan være tilfreds, når jeg tænker på omstændighederne. Det gik bedre, end jeg havde turdet drømme om,« siger hun.

Anna Emilie Møller dukkede i sin tid op som et basketballtalent, men skiftede tidligt til atletikken og har gennem hele sin løbekarriere i Blovstrød Løverne kun haft én headcoach, den tidligere topløber Kersti Jakobsen, som vandt flere internationale maratonløb og også kan se tilbage på sejren i Eremitageløbet i 1986.

Anna Emilie Møller under OL i Tokyo Foto: PHIL NOBLE Vis mere Anna Emilie Møller under OL i Tokyo Foto: PHIL NOBLE

Selv om 24-årige Anna Emilie Møller i halvandet år trænede og læste i London og nu studerer medicin på Aarhus Universitet, holder hun fast i Kersti Jakobsen og Blovstrød Løverne.

»Hvorfor skifte, når det fungerer,« siger hun om den tætte tilknytning til det nordsjællandske.

Anna Emilie Møller forbedrede i 2019 sin danske rekord på 3.000 meter forhindring til 9.13.46 på en syvendeplads i VM-finalen i Doha, Qatar.

Samme år forbedrede hun Loa Olafssons klassiske danske rekord på 5.000 meter fra 1978, da hun vandt U23-EM i Gävle, Sverige, med 15.07.70. Her vandt hun dobbeltsejr, da hun også løb EM-guldet hjem på forhindringen.

OL-løberen Anna Emilie Møllers næste opgave bliver Eremitageløbet, hvor hun for fem år siden satte løbsrekord. Her vinder hun i 2016 med tiden 43.45 Foto: Bax Lindhardt Vis mere OL-løberen Anna Emilie Møllers næste opgave bliver Eremitageløbet, hvor hun for fem år siden satte løbsrekord. Her vinder hun i 2016 med tiden 43.45 Foto: Bax Lindhardt

I den 52. udgave af Eremitageløbet, Danmarks ældste motionsløb, deltager også den firdobbelte vinder, kenyanskfødte Sylvia Kiberenge (vinder i 2015, 2017, 2018, 2019). Den 31-årige Køge-løber, som kom til Danmark i 2012 og trænes af sin mand, Erling Worm, kombinerer atletikkarrieren med studier til pædagog og venter tålmodigt på sit danske statsborgerskab, så hun kan repræsentere de rødhvide farver i de store mesterskaber.

Hun kommer fra Afrikas største slumområde, Kibera, en forstad til Nairobi, og bor i dag i et idyllisk stråtækt bindingsværkshus fra 1750 uden for Køge. Hun træner dagligt på vejene omkring Vallø Slot. Og da hun vandt sin fjerde sejr, tog hun direkte fra Dyrehaven og hjem for at træne.

Sylvia Kiberenge løb onsdag et ti kilometer gadeløb i Bremen og er lørdag med i det traditionsrige 30 kilometer lange crossløb uden for Stockholm, Lidingøløbet. Fem gange har hun vundet Lidingøløbet, to gange på 30 kilometer og tre gange på ti kilometer.

Du kan læse mere og tilmelde dig Eremitageløbet på elob.dk