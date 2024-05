Akillessenen kommer næppe til at blive optimal igen, men Ida Karstoft fokuserer på at få det bedste ud af det.

Det så mere end lovende ud.

I tiden 22,60 sekunder forbedrede Ida Karstoft i april sin egen danske rekord på 200 meter og satte samtidig to streger under, at hun var tilbage i verdenseliten efter et sandt skadehelvede.

Men bare halvanden måned senere er hun igen på skånekost og må melde afbud til EM på grund af den akillessene, der har voldt hende så mange problemer.

Hun har efterhånden indset, at der næppe kommer en varig løsning på problemet.

- Akillessenen er bare et forfærdeligt sted at blive skadet. Alle, man spørger, siger, at man kommer til at døje med det resten af karrieren. Jeg er klar over, at det er der, vi er.

- Jeg har haft det i fem år, og det forsvinder nok ikke inden for de næste to måneder. På den måde er det ikke noget nyt, men jeg har stadig præsteret de sidste fem år. Det er det, jeg fokuserer på.

- Selvfølgelig er det noget, der tager lidt af glæden ved det. Især når der er smerter. Det er det, jeg gerne vil væk fra. Den kroniske tilstand kan jeg nok ikke gøre meget ved, men den akutte kan jeg godt arbejde med, siger den tidligere fodboldspiller.

Karstoft fik sit store internationale gennembrud i 2022, hvor hun blandt andet vandt bronze ved EM i München.

Den kommer hun ikke til at forsvare i juni, for med OL i horisonten har hun i overensstemmelse med træner, forbund og sponsorer besluttet at droppe mesterskabet og de kommende Diamond League-stævner.

- Det var hårdt, men det var ikke et svært valg. Jeg ved jo, hvad det vigtigste er i år. Og det er OL. For at stå i den bedst mulige situation ved OL indebærer det, at jeg ikke tager til EM, konstaterer hurtigløberen.

Skaden mærker hun, hver gang hun strækker foden. Hun får smerter ved at gå, løbe og hoppe.

- Det er knogle-sene-overgangen, der er meget ubehagelig for tiden. Det har den været før, men den må gerne se at komme i bedring nu, siger hun.

Smerterne er på niveau med sidste år, hvor hun måtte melde afbud til alle turneringer. Og en scanning har vist tegn på, at der sågar kan være sket en forværring.

Efter en håndfuld år med skaden har hun dog efterhånden lært, hvordan den skal håndteres. Hvile og kun få træningsdage med løb er nøglen til at komme tilbage.

- Jeg har været her før, og forhåbentlig kan jeg gøre det igen. Jeg har vist, at jeg kan komme tilbage relativt hurtigt, og jeg ved, at de hurtige tider ligger lige om hjørnet, lyder det optimistisk fra 28-årige Karstoft.

/ritzau/