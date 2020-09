Ifølge erhvervsministeren vil regeringen arbejde på en løsning, så idrætten ikke rammes af kviklånslov.

Kviklånsloven, der trådte i kraft denne sommer, kan snarligt blive justeret, så den tilgodeser idrætten, der både har sponsorater fra banker og spiludbydere.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) efter et skypemøde med aftalepartierne torsdag formiddag.

- Det er en svær politisk øvelse, som jeg i dag har drøftet med aftalepartierne. I regeringen er vi indstillede på at finde en løsning, og vi vil nu forhandle videre om det. Hvis der er politisk vilje, så kan vi have loven ændret her til efteråret, lyder det fra Simon Kollerup.

Den nye lov har blandt andet ramt fodboldlandsholdet, der bliver sponsoreret af Danske Spil Oddset og Arbejdernes Landsbank. De to sponsorer må ikke optræde sammen på eksempelvis holdets trøjer.

Også for breddeidrætten kan det få konsekvenser, da idrætsforeninger risikerer, at banker trækker sig som sponsorer.

Det udtrykker Simon Kollerup forståelse for.

- Jeg tror alle, der har set en fodboldkamp i fjernsynet, har oplevet at blive bombarderet af reklamer for kviklån og sportsbetting. Det skal vi sætte en stopper for, for alt for mange er endt i gældsspiraler på den konto. Derfor er det et vigtigt opgør med kviklånene.

- Men på den anden side skal vi selvfølgelig også tage hensyn til for eksempel den lille håndboldklub, der har fået et sponsorat af den lokale sparekasse eller bank.

- Eller til herrelandsholdet i fodbold for den sags skyld. I regeringen mener vi, at der både skal sættes ind mod kviklån, men også tages hensyn til de foreninger og andre, der er økonomisk afhængige af deres sparekassesponsorater, siger Kollerup.

/ritzau/