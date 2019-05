Når MMA-stævnet mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen løber af stablen, bliver det med andre velkendte ansigter.

For to af årets deltagere fra årets udgave af 'Paradise Hotel' skal være nummerpiger til det store brag.

Der er tale om 24-årige Sarah Tiedt og 27-årige Camilla Nederby, der i disse uger kan opleves tv, mens de opholdet sig på det luksuriøse hotel i Mexico.

»Jeg tænker, det bliver både grænseoverskridende, sjovt og mega udfordrende,« siger Camilla Nederby i en pressemeddelelse om den kommende tjans i buret.

Hun har en slags erfaring, da hun tidligere har været nummerpige til et boksestævne - dog ikke MMA. Hun glæder sig dog til aftenen, og det samme gør Sarah Tiedt.

»Det bliver så nice. Stemningen bliver jo helt vanvittig, så jeg forventer en mega fed aften med masser af adrenalin i kroppen, når jeg får lov til at gå ind i det bur,« siger Sarah Tiedt, der er afdelingsleder i tøjkæden Kings & Queens.

Kampen mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen blev annonceret i midten af april, og forberedelserne til det store brag er i fuld gang.

Det samme er ordkrigen, hvor Patrick Nielsen flere gange har kaldt Mark O. Madsen for 'dværg', ligesom Mark O. Madsen har konstateret, at han vil 'rive arme og ben' af sin modstander.

De to paradisoer skal være nummerpiger ved det store MMA-stævne i KB Hallen den 8. juni. Foto: Lars E. Andreasen Vis mere De to paradisoer skal være nummerpiger ved det store MMA-stævne i KB Hallen den 8. juni. Foto: Lars E. Andreasen

Der er desuden ikke kun meget på spil sportsligt for de to kæmpere, når de træder ind i buret den 8. juni. Der er mange penge på spil, og det er ikke kun til den, der vinder. Det kunne B.T. afsløre mandag aften.

Formår Patrick Nielsen at holde syv et halvt minut - hvad der svarer til halvanden omgang - eller slå Mark O. Madsen ud tidligere, venter der ham ifølge B.T.s oplysninger nemlig en heftig bonus på en halv million kroner.

Dermed har den store underdog og normale bokser et stærkt incitament til at give Mark O. Madsen kamp til stregen. Formår Mark O. Madsen derimod at afslutte kampen inden for halvanden omgang, er det omvendt ham, der kan glæde sig af bonussen på en halv million.

Der er plads til 2.927 tilskuere i KB Hallen til stævnet 8. juni, hvor der flere MMA-kampe på programmet. Kampen, der foregår i klassen op til 75,5 kilo, kan ses på pay-per-view hos Viaplay.