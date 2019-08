Et par uger. Det var alt, hvad det blev til i Tyskland for den danske springrytter Rasmine Laudrup, der er datter af Brian Laudrup.

I midten af juni kunne hun offentliggøre, at hun fremover skulle forfølge sine drømme hos et tysk stutteri, men nu har et tilbud i Danmark sendt hende hurtigt retur.

Det skriver hun på sin Facebook-side.

'En lille kort opdatering på min ridekarriere. Jeg har valgt at vende snuden hjemad allerede efter et par uger i Tyskland og indgå et samarbejde med Georgia Horses ApS på Fyn. Jeg har været nødt til tidligt i min karriere at gøre op med mig selv, hvilke metoder jeg ønsker at bruge på hestene, og her har Georgia og jeg fuldstændig samme tilgang,' skriver hun.

Begejstringen var ellers ikke til at tage fejl af, da nyheden om at flytte til udlandet kom frem.

Her skrev hun i et opslag på Instagram.

'Om 2 uger bor vi i Tyskland. Jeg er nemlig blevet ansat som rytter hos Hengststation Dirk Ahlmann, og jeg kan ærlig talt ikke få armene ned.'

'Er virkelig glad for alt den støtte min familie, kæreste og veninder har givet med hensyn til at gå efter mine drømme og drømme stort!, skrev hun.

Dermed skal hun nu skifte adresse fra den tyske by Reher og til Fyn, hvor hun fremover skal forfølge drømmen om at blive en af Danmarks bedste springryttere.

'Mit job hos Georgia bliver udelukkende at tilride, ride og uddanne heste. Jeg får også mulighed for at tage heste i ridning, så fremtiden er bare fantastisk spændende og jeg er så glad for min beslutning. Vi uddanner med hjertet og på hestenes præmisser, fordi vi elsker dem,' skriver hun videre i opslaget.

Tilbage i december 2018 fortalte hun til B.T., at hun var flyttet til Jylland for at forfølge drømmen, men allerede året efter i april valgte hun atter at pakke flyttekasserne og vende retur til Nordsjælland, hvor hun er født og opvokset.

Derefter blev det altså til et par enkelte uger i Tyskland, inden det altså nu igen er tilbage i vante omgivelser.

Tilbage i slutningen af juli kunne den 25-årige springrytter fortælle, at hun havde fundet en ny kæreste.

'Jeg er meget glad', skrev hun i en sms til B.T.

Det sker, efter hun tilbage i marts fortalte, at hun havde været single 'et stykke tid', efter hun forinden havde været i et forhold i et lille års tid.

»Vi kender vel alle, når vi havner i noget, der bare er forkert. Jeg snakker ikke rigtigt med ham længere eller noget. Det var bare forkert,« forklarede hun dengang.