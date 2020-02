'Jeg blev forelsket i en sjæl'.

Sådan skriver Rasmine Laudrup i et opslag på sin Instragram-profil. For den danske springrytter svæver i den grad på en lyserød sky for tiden. Hun har fået ny kæreste, og det er dressurrytteren Cathrine Dufour.

Overfor B.T bekræfter en lykkelig Rasmine Laudrup forholdet og sætter lidt ord på, hvad hun faldt for.

»Jeg føler, jeg har løbet rundt som en hovedløs kylling i mange år og ikke kunne finde ud af hverken forhold, eller hvor jeg hørte til indtil jeg mødte Cathrines vidunderlige sjæl og fandt en ro og en mening med hele tilværelsen,« fortæller hun.

På sin Instagram-profil fortæller hun, at intet før har følt så rigtigt, ligesom hun også skriver 'her har i svaret'. For de sidste mange måneder er særligt et spørgsmål gået igen på det sociale medie: 'Er i kærester?'

Og Rasmine Laudrup lægger ikke skjul på, at hun er lykkelig.

»Det er en fantastisk følelse og jeg håber alle får lov at opleve det - uanset hvilket køn de forelsker sig i,« fortæller hun til B.T.

Under Instagram-opslaget har også Cathrine Dufour kommenteret, og det er tydeligt, at også hun svæver er lykkelig efter at have fundet kærligheden.

'Når den er der, så er den der. Tak for dig og al den lykke, du har bragt ind i mit liv skat,' skriver hun.

Cathrine Dufour og Rasmine Laudrup deler ikke blot kærligheden til hinanden, for de har også samme passion. De er begge meget engagerede i heste og ridesport.

Rasmine Laudrup er springrytter, mens Cathrine Dufour rider dressur og er et af de store danske håb håb til årets OL i Tokyo. Sammen driver de også en virksomhed i Roskilde, hvor de uddanner og sælger heste. Et samarbejde, de startede den 1. januar i år. Noget, Rasmine Laudrup overfor B.T kaldte 'en vild mulighed'.

»Hun (Cathrine Dufour, red.) er en af de bedste, vi har i Danmark til dressur. Hun har rigtig meget erfaring, fordi hun selv har startet virksomhed, og har bygget det op sammen med sin familie fra bunden, og der er så meget, hun kan lære mig,« fortalte Rasmine Laudrup i slutningen af 2019 til B.T.

At Cathrine Dufour er en af de bedste danske dressurryttere, satte hun i den grad streg under, da hun i slutningen af sidste år tog en sejr af de helt store ved Saab Top 10 (stævne for verdensranglistens top-10, red.). Her fik hun sammen med hesten Atterupgaards Cassidy svimlende 89,445 procent i sin Grand Prix Freestyle.

Rasmine Laudrup har tidligere arbejdet som rytter først i Jylland og siden Tyskland, som hun flyttede til i juli 2019. Her fik hun arbejde hos et tysk stutteri, men kort tid efter flyttede hun tilbage til Danmark.

'Jeg har valgt at vende snuden hjemad allerede efter et par uger i Tyskland og indgå et samarbejde med Georgia Horses ApS på Fyn. Jeg har været nødt til tidligt i min karriere at gøre op med mig selv, hvilke metoder jeg ønsker at bruge på hestene, og her har Georgia og jeg fuldstændig samme tilgang,' skrev hun i august om det nye arbejde.

Et arbejde, hun var rigtig glad for, hvilket hun også ofte gav udtryk for på sine sociale medier, men i slutningen af 2019 fik hun altså den store mulighed at starte et samarbejde med Cathrine Dufour.