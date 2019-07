Rasmine Laudrup skal forfølge sin drøm i udlandet.

Den danske springrytter Rasmine Laudrup, som er datter af Brian Laudrup, går benhårdt efter at forfølge hendes drømme.

Nu pakker hun flyttekasserne og rykker til Tyskland for at blive rytter hos et tysk stutteri.

Det skriver Laudrup i et Instagram-opslag.

Vis dette opslag på Instagram Om 2 uger bor vi i Tyskland!!! Jeg er nemlig blevet ansat som rytter hos @hengststationdirkahlmann og jeg kan ærligtalt ikke få armene ned!!! er virkelig glad for alt den støtte min familie, kæreste og veninder har givet mht at gå efter mine drømme og drømme stort!! Et opslag delt af Rasmine Roesdahl Laudrup (@rasminelaudrup) den 16. Jul, 2019 kl. 2.19 PDT

'Om 2 uger bor vi i Tyskland!!! Jeg er nemlig blevet ansat som rytter hos @hengststationdirkahlmann og jeg kan ærligtalt ikke få armene ned!!! ♥️♥️♥️?'.

Sådan starter Rasmine Laudrup et Instagram-opslag, som hun lagde ud tirsdag middag.

Tilbage i december 2018 fortalte hun til B.T., at hun var flyttet til Jylland for at forfølge sin drøm om blive én af landets bedste springryttere.

Men året efter i april valgte hun atter at pakke flyttekasserne og vende retur til Nordsjælland, hvor hun er født og opvokset.

Nu venter der altså et udenlandseventyr i den tyske by Reher, som ligger i den sydvestlige del af Slesvig-Holsten.

Rasmine Laudrup benytter også sit opslag til at takke hendes nærmeste, som har været en stor støtte for hende.

'Er virkelig glad for alt den støtte min familie, kæreste og veninder har givet mht at gå efter mine drømme og drømme stort!!', skriver hun.

Hvorvidt at Rasmine Laudrups kæreste er en del af det 'vi', som skal bo i Tyskland, det fortæller opslaget ikke. Men i juni ændrede hun sin civilstatus på facebook til - i et forhold med Frederik Winther - og hun fortalte efterfølgende til B.T., at hun var 'meget glad'.