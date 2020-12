Coronakrisen er ikke færdig med at byde på sin verden af overskrifter, særheder... og modsigelser.

For i Storbritannien bliver 1.000 mennesker lukket ind på Alexandra Palace i London til verdensmesterskaberne i dart i over to uger fra midt-december til starten af januar. Men det er ikke det, der har skabt røre i andedammen.

Det er det faktum, at de etablerede coronarestriktioner skal gælde for omverdenen – og åbenbart ikke for de dartglade tilskuere.

Problemet er ganske simpelt. Onsdag genåbner landet gradvist efter nedlukning, men det sker i forskellige zoner – alt efter, hvor hårdt det geografiske område er ramt. I London og omegn er reglerne skærpet sådan, at man på pubs og restauranter ikke må købe alkohol, med mindre man køber et 'substansielt måltid'.

epa06410833 Fans celebrate during the PDC World darts semi final match between Englishman Rob Cross and Dutchman Michael van Gerwen both (not pictured) at the Alexander Palace in north London, Britain, 30 December 2017. EPA/SEAN DEMPSEY Foto: SEAN DEMPSEY Vis mere epa06410833 Fans celebrate during the PDC World darts semi final match between Englishman Rob Cross and Dutchman Michael van Gerwen both (not pictured) at the Alexander Palace in north London, Britain, 30 December 2017. EPA/SEAN DEMPSEY Foto: SEAN DEMPSEY

Ellers er der ingen procenter i glasset.

Men sådan er det ikke til VM i dart. Her kan tilskuerne bestille, skåle og bælle alle de øl, de lyster, uden at bestille så meget som en krumme brød.

Det er pubgængere selvfølgelig langtfra tilfredse med.

'Så man kan sidde 1.000 mennesker ved Ally Pally (Alexandra Palace, hvor det afholdes, red.) til dart. Men man kan ikke tage ned på den lokale pub til en fadøl med et par andre. De regler giver ingen mening overhovedet,' skriver en Twitter-bruger eksempelvis.

@StephenMorganMP @PennyMordaunt how can a sporting venue like the ally pally for the darts advertise the sale of alcohol to 1000's of its customers without food but my little pub cannot that serves 10's of people cannot ps i am still closed #LONGLIVETHEQUEEN — The British Queen Pub Portsmouth (@Thebritishquee1) December 2, 2020

En anden, The British Queen Pub i Portsmouth, forstår det heller ikke.

'Hvordan kan et sportssted som Ally Pally reklamere med alkoholsalg til tusindvis af deres kunder uden mad, men min lille pub, hvor vi kun serverer til et tocifret antal mennesker ikke kan?'

Den engelske nedlukning slutter ondag, og det betyder også, at regeringen nu tillader forsamlinger på op til 1.000 mennesker til indendørs begivenheder. Og der er da også en række andre restriktioner, som dart-tilhængerne skal overholde.

Eksempelvis må man ikke synge slagsange, ligesom fansene skal ankomme på forskellige tidspunkter og gennem forskellige indgange. Sikkerhedsafstande skal selvsagt også overholdes.

Desuden bliver alkohollen serveret direkte med bordene, og i øvrigt må publikum ikke klæde sig ud, som de traditionelt gør. Sker det, bliver man ikke lukket ind ved indgangen, medmindre 'udklædningen' blot består af en julesweater.