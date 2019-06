Med en sejr på 123-109 over Golden State Warriors er Raptors blot to sejre fra at kunne kalde sig mestre.

Toronto Raptors bringer sig foran 2-1 i finaleserien i basketligaen NBA.

Med en sejr på udebane på 123-109 over de dobbelte forsvarende mestre, Golden State Warriors, er Raptors nu blot to sejre fra at kunne kalde sig mestre.

Warriors' store stjerne Stephen Curry stod ellers for vilde 47 point hjemme på Oracle Arena i Oakland.

De forsvarende mestre manglede dog i den grad holdets anden store profil Kevin Durant, der fortsat er skadet, og guard Klay Thompson.

Raptors vandt samtlige fire perioder i kampen, hvor Kawhi Leonard lavede 30 point, og Kyle Lowry lavede 23 point.

Golden State Warriors var bagud med 14 point allerede i første periode og nåede aldrig tættere end syv point på Raptors i løbet af kampen.

Fjerde kamp spilles også i Oracle Arena natten til lørdag.

/ritzau/