Randers står med lørdagens sejr med det ene ben i semifinalen om europæisk fodbold, men holdet jagter ny sejr.

Randers FC lagde bedst fra land i Superligaens slutspil om en plads i Europa League-kvalifikationen, da klubben med en 2-1-sejr slog OB i første opgør af kvartfinalen.

Sejren efterlader Randers-træner Thomas Thomasberg med en god fornemmelse inden returopgøret.

- Vi havde dog gerne set, at OB ikke havde fået noget udebanemål, siger Thomasberg efter lørdagens opgør.

På trods af fynboernes udebanemål erkender Randers-træneren, at kronjyderne nu er beskedne favoritter til at møde AC Horsens i semifinalen om europæisk deltagelse.

- 2-1-sejren giver os en minimal favoritværdighed, men det er måske 51-49 i vores favør, siger Thomasberg.

Men Randers-træneren er forberedt på, at holdet ikke kan drage til Odense og hvile på laurbærrene.

- Hvis vi skal videre, så skal vi have et resultat, og vi skal ud og se, om vi kan score, siger Thomas Thomasberg.

Hverken Thomasberg eller klubbens midtbaneprofil André Rømer har i sinde at pakke sig ned og forsvare det gode udgangspunkt hjem.

- Vi skal til Odense med et mindset, der hedder, at vi skal vinde kampen, siger Randers-træneren om returopgøret i Odense.

- Vi har et resultat, men det betyder ikke, at vi skal til Odense og forsvare den hjem, siger André Rømer efter 2-1-sejren.

OB-træner Jakob Michelsen var ikke tilfreds med, at hans mandskab smed en 1-0-føring væk i anden halvleg af lørdagens opgør.

- Vi må erkende, at vi ikke var gode nok i de første 30 minutter af anden halvleg, hvor Randers scorer to mål.

- Vi var meget godt i kontrol i første halvleg og førte 1-0 ved pausen, så vi er trætte af, at vi tabte, for vi tog til Randers for at vinde, siger OB-træner Jakob Michelsen efter opgøret.

I stedet måtte fynboerne tage til takke med et snævert nederlag i første duel og skal næste søndag forsøge at revanchere sig.

- 1-2 er ikke det værste nederlag, så vi er stadig i live.

- Nu skal vi hjem til Odense, og der skal vi vinde, hvis vi skal videre, pointerer OB-træneren efter opgøret.

Returopgøret bliver spillet søndag 19. juli klokken 16.00 på Nature Energy Park i Odense.

