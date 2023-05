For under to år siden blev Jakob Erbs Falkesgaard ramt af kræft i hjernen. Blot ti måneder efter løb han maraton – og slog endda personlig rekord.

Søndag løber han igen gennem de københavnske gader, men denne gang med et helt andet formål.

Han løber de velkendte 42,195 kilometer med sine to døtre, Sofia og Agnes, i en løbevogn for at samle det samme antal kroner ind, og hele beløbet vil blive doneret til Danske Hospitalsklovne.

Klovnene Thermo Meter og Makaroni hjalp pigerne gennem kræftforløbet. Foto: Privatfoto Vis mere Klovnene Thermo Meter og Makaroni hjalp pigerne gennem kræftforløbet. Foto: Privatfoto

Hospitalsklovnene var nemlig med til at ændre alt for pigerne på i dag otte og ti år, da de under kræftforløbet var på besøg i Aarhus, hvor Jakob Falkesgaard modtog behandling.

»For mig var det seks ugers stråle- og kemobehandling, der til tider var tungt med de daglige hospitalsbesøg, og særligt for pigerne var det svært. Det blev dog vendt til noget unikt, da de mødte de her hospitalsklovne og fik dagen fyldt op med sjov og ballade. Det blev kombineret med noget så frygteligt,« siger han og fortsætter.

»Det har virkelig haft kæmpe betydning for børnene, at et hospital ikke bare er et sted, hvor man skal være stille og tale om behandling. De har gjort det til en fortælling om, at dét, at far er på hospitalet, ikke kun behøver at være dårligt.«

Under hele sygdomsforløbet brugte Jakob Falkesgaard motion som en måde at få ny energi på, og det hele kulminerede til sidste års maraton i København.

Sofia og Agnes skal med i løbevognen. Foto: Privatfoto Vis mere Sofia og Agnes skal med i løbevognen. Foto: Privatfoto

Det lå ikke skrevet i kortene, at det samme skulle ske i år, men i februar kom han på andre tanker.

»Jeg fandt bare ud af, at det kunne være sjovt at gennemføre et maraton med mine børn, og det syntes pigerne også var en mega sjov idé. Det var den første træningstur, hvor jeg fandt ud af, om det fungerede at have så store piger siddende i en løbevogn.«

Trods en vis skepsis lykkedes det, og siden har 42-årige Jakob Falkesgaard ikke set sig tilbage.

Han startede hurtigt på et træningsprogram og søndag kulminerer det hele – endnu en gang. Dog ikke med forhåbningen om at slå personlig rekord igen.

Jakob Falkesgaard gennemførte sidste år maraton med ny personlig rekord. Foto: Privatfoto Vis mere Jakob Falkesgaard gennemførte sidste år maraton med ny personlig rekord. Foto: Privatfoto

»Ej, det kommer helt sikkert ikke under. Jeg kan simpelthen ikke løbe så hurtigt med den der vogn. Nu satte jeg jo PR sidste år, hvilket jeg var yderst tilfreds med, men det kommer helt sikkert ikke til at ske i år,« griner han.

Jakob Falkesgaard håber, at han – og børnene – kan nå at samle 42.195 kroner ind, inden hele familien, der også inkluderer hustruen, Ida, tager til Aarhus i juni, hvor pengene skal overrækkes.

»De hjælper børn, der bliver syge, men jeg synes, at man mangler at give dem en ekstra tak for, at de også hjælper børn, når mor og far – eller andre i familien – bliver syge,« fortæller han.

