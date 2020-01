Fulde mennesker gør ofte dumme ting.

Det kan en journalist på et medie i USA skrive under på, efter han er blevet udleveret af radio-værten Jasmyn Fritz.

Radio-værten fra Raleigh, North Carolian, der står for programmet 'The Sports Shop Radio Show' og også har podcasten 'Topics & Takes', har modtaget nogle beskeder, der var over stregen, fra sin kollega, og valgt alt dele det med offentligheden på Twitter.

Her er nogle af de beskeder, Jasmyn Fritz har delt fra en kollega, hun har skjult navnet på. Og selv om første besked kunne få én til at tro, at der er tale om en kvindelig kollega, er der tale om en fyr, afslører hun senere.

Åh gud, jeg er homoseksuel nu.

Hvad er det tætteste, jeg kan komme på at sutte på dit bryst?

Shit, du er lækker.

Dagen efter, da Jasmyn Frtiz ikke har svaret på nogle af kommentarerne, har den unavngivne kollega om morgenen skrevet.

»Whoa, holy fuck, jeg var fuld,« som en undskyldning for de mange kommentarer.

Det er endnu ikke kommet frem, om personen arbejder på samme medie som Jasmyn Frtiz, men radio-værten afslører, at de arbejder med det samme stofområde, nemlig University of North Carolina.

»Vi dækker det samme hold. Og nu har vi et ubehageligt arbejdsmiljø,« skriver hun til billedet af beskederne.

Samtidig har hun en pointe til andre, der kunne finde på samme slags tilnærmelser.

»Lad være med at sende de her beskeder. Kontroller, hvem af dine venner der gør det. Og dig selv, hvis du sender dem.«

Det var ifølge Jasmyn Fritz ikke første gang, at hendes kollega havde skrevet 'dumme ting' til hende.

»Der er ingen ansvarstagen og heller ikke nogen undskyldning. Han tror simpelthen, at det er okay at skrive de her ting, bare fordi han var fuld,« tordner hun på Twitter.