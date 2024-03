Den russiske langrendsløber Veronika Stepanova vakte opsigt, da hun i sidste uge igen viste sin støtte til Vladimir Putin.

Det fik flere af hendes svenske langrendskonkurrenter til at lange hårdt ud efter hende og stille spørgsmålstegn ved både hendes IQ og hendes opdragelse.

Nu svarer hun igen på kritikken i en besked til Expressen.

»Jeg vil ikke kalde det kritik. Det er et direkte angreb på mine værdier og mine overbevisninger,« skriver Stepanova, der var med til at vinde OL-guld i stafet i 2022.

Veronika Stepanova har tidligere delt dette billede på Instagram, hvor hun poserer ved siden af en kalender med et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Instagram Vis mere Veronika Stepanova har tidligere delt dette billede på Instagram, hvor hun poserer ved siden af en kalender med et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Instagram

»Der er et ordsprog, der lyder, 'døm ikke, forså skal du selv dømmes'. Det gælder især, når du ikke har viden om et emne. Men jeg havde ikke forventet, at de svenske skiløbere havde indgående kendskab til international politik, så jeg er ikke overrasket,« fortsætter hun.

Det var især svenskerne Ebba Andersson, Frida Karlsson og Jens Burman, der kritiserede Stepanovas støtte til Putin efter hendes Instagram-opslag i sidste uge.

»I dag så og hørte jeg en stærk præsident i et vindende land,« skrev russeren.

»Man kan jo ikke forstå det. Jeg ved ikke, hvordan hun er opdraget, eller hvilket perspektiv hun har fået med hjemmefra, men lige meget hvad er det ikke noget, jeg kan bakke op om,« lød det efterfølgende fra superstjernen Frida Karlsson.

Stepanova skriver til Expressen, at hun mener, at Rusland bør lukkes ind i alle internationale sportsbegivenheder igen.

Hun har tidligere trukket overskrifter for at dele et billede af sig selv og en Putin-kalender.

23-årige Veronika Stepanova var med på det russiske hold, der vandt guld i 4x5 kilometer stafet ved Vinter OL 2022.