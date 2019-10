Rusland forsøger at overbevise Wada om, at landet vil overholde alle krav fra antidopingorganisationen.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lover, at landet vil samarbejde med Det Internationale Antidopingagentur (Wada), som har stillet en række krav forud for OL i Tokyo næste år.

Det fortalte Putin torsdag, efter at Wada har anklaget Rusland for at fifle med dopingprøver fra et laboratorium i Moskva, der er indsamlet i årene fra 2011 til 2015.

- Vi samarbejder aktivt med Wada. Vi vil overholde alle krav fra Wada, siger Putin på en sportskonference i Nizjnij Novgorod.

Meldingen fra Putin kommer dagen efter, at Ruslands sportsminister, Pavel Kolobkov, onsdag lovede nogenlunde det samme.

Rusland ønsker at undgå, at landet bliver straffet med karantæne ved OL i Tokyo næste år. Rusland var ramt af karantæne ved sommerlegene i Rio i 2016.

Wada meddelte 23. september, at organisationen ønskede en forklaring på uregelmæssigheder i den data, der er kommet fra Moskvas antidopinglaboratorie.

En whistleblower er kommet med beviser for positive dopingprøver, som laboratoriet i Moskva ifølge Wada ikke har udleveret tilbage i januar.

Ifølge russerne har Wada i tirsdags modtaget skriftlige svar på alle spørgsmål.

Putin løftede torsdag også pegefingeren i forhold til Wada, da præsidenten mener, at problemerne hører til i fortiden, og han er usikker på, om landets atleter bliver behandlet retfærdigt.

- Vores atleter er frem for alt bekymrede over fortidens antidoping-problemer. Russiske atleter bør kunne konkurrere på lige vilkår og vise deres færdigheder uden begrænsninger, siger Putin.

/ritzau/