Den Internationale Olympiske Komité (ICO) satser trods coronakrisen på at gennemføre OL i Tokyo til sommer.

Mens coronavirus sætter en stopper for stribevis af store sportsbegivenheder verden over, forventer Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fortsat, at OL i Tokyo bliver afholdt som planlagt fra 24. juli til 9. august.

Sådan lød meldingen efter to dages virtuelle møder mellem IOC, de internationale sportsforbund, de nationale olympiske komitéer fra hele verden - som DIF i Danmark - og atleterne.

En melding, der har fået flere atleter og tidligere OL-profiler til tasterne.

En af dem er OL-guldvinderen i stangspring fra 2016 - grækeren Katerina Stefanidi.

- Det her handler ikke om, hvordan tingene er om fire måneder. Det her handler om, hvordan tingene er lige nu.

- IOC vil have os til at fortsætte med at risikere vores helbred, vores familiers helbred og offentlighedens helbred ved at træne hver dag.

- I bringer os i fare lige nu, i dag, ikke om fire måneder, skriver hun på Twitter.

Også briten Matthew Pinsent, der er firedobbelt olympisk mester i roning, ryster på hovedet af IOC's udmelding og kræver OL i Tokyo aflyst.

- Jeg er ked af det Mr. Bach (Thomas Bach, IOC-præsident, red.), men det her er at være uden situationsfornemmelse.

- Opfordringen til at holde sig i sikkerhed (for ikke at nævne at adlyde regeringens instruktioner om at holde sig indendørs) er ikke kompatibel med træning, rejser og fokus, som et kommende OL kræver af atleter, tilskuere arrangører og så videre.

- Hold dem i sikkerhed. Aflys det, skriver han på Twitter.

Blandt forårets aflyste sportsbegivenheder er en lang række OL-kvalifikationsstævner.

IOC sagde efter onsdagens møde, at der i begyndelsen af april vil komme nyt om kvalifikationsprocessen frem mod OL.

I slutningen af juni skal alle kvalifikationer være afsluttet, så alle OL-billetter er uddelt.

/ritzau/