Forslag lægger op til, at OL-atleter coronatestes ved ankomst og afrejse. Karantæneperiode er ikke planlagt.

Alle atleter, der næste sommer rejser til Tokyo for at deltage i OL, skal testes for coronasmitte ved ankomsten til Japan.

Sådan lyder et udkast til foranstaltninger, der er frigivet fra arrangøren onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Desuden skal alle atleter også testes, når de forlader landet igen, lyder det i forslaget.

Derimod er der ikke lagt op til en obligatorisk karantæne på 14 dage, når atleterne ankommer til Japan.

Arrangøren foreslår også, at rejseaktiviteter inden for Japan begrænses så meget som muligt. Blandt andet i forhold til træningslejre.

Japan er indtil videre sluppet godt igennem coronapandemien landets størrelse taget i betragtning. Således er omkring 80.000 blevet testet positive, mens 1500 personer er døde med coronavirus i Japan.

På verdensplan har 31,6 millioner været smittet, mens dødstallet ligger på omkring 970.000.

OL skulle have været afviklet allerede i den forgangne sommer, men den verdensomspændende pandemi satte en stopper for begivenheden.

Den blev i stedet udsat med et år, så den nu løber af stablen fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/