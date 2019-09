Var det noget med en omgang basketball i BangBros Center - i folkemunde også bare ‘BBC’?

Det kan amerikanske NBA-fans muligvis se frem til, hvis det går efter planen for det - angiveligt - velbesøgte pornosite BangBros.

For pornositet meddeler nu, at man ønsker at købe navnerettighederne til Miami Heat Arena med et bud på omkring 67 millioner kroner.

Arenaen har de seneste år gået under navnet American Airlines Arena, men med udgangen af året udløber aftalen med det amerikanske luftfartsselskab, der har meddelt, at de ikke ønsker at forlænge aftalen.

We've officially Submitted our $10,000,000 bid for the naming rights to the Miami Heat Arena. We wish to thank American Airlines for their past support of the @MiamiHEAT We intend to change the name to the BangBros Center aka 'The BBC' #BangBrosCares pic.twitter.com/YbhNattIm7 — BANGBROSOFFICIAL (@BangBrosDotCom1) September 12, 2019

Det har efterladt et hul, som BangBros ønsker at udfylde.

»For at vise, hvor seriøse BangBros er, har de allerede givet et bud på 10 mio. dollars (67 mio. kr, red.) til Myles Gallagher fra Clevelands Superlative Group og foreslår navnet BangBros Center (The BBC) som det nye hjem for Miami Heat i det næste årti,« skriver pornositet blandt andet på Twitter.

Og det kunne måske lyde som et rent PR-stunt for pornositet, som - igen angiveligt - skulle være ret så populært. Men der er nu alvor bag ‘truslerne’ fra BangBros. Det skriver NBC Sports-journalisten Jessica Kleinschmidt på Twitter.

»Jeg har netop fået bekræftet, at dette faktisk er en reel ting - et bud er afgivet. De vil give det kælenavnet ‘The BBC’,« skriver journalisten.

Chrissy Teagen på plads i American Airlines Arena. Foto: Michael Reaves Vis mere Chrissy Teagen på plads i American Airlines Arena. Foto: Michael Reaves

Hvorfor arenaen lige skal forkortes BBC, er der naturligvis ingen på B.T. Sports redaktion, der har den fjerneste idé om. Men det kommer dog næppe til at gå hele vejen.

For selvom NBA af flere store medier betragtes som både progressivt og åbensindet, så er lige netop et pornosite måske at tage munden for fuld.

Med børnefamilier på langsiden vil det ikke givet meget mening at blive associeret med porno.

Alligevel er buddet på 67 millioner kroner så stort, at Miami Heat nok håber, at der kommer noget andet, der kan måle sig med det.