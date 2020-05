Klaus Koch sad lørdag og glædede sig til søndagens begivenhed, men om aftenen ændrede Nordsjællands Politi det hele.

Myndighederne synes nu ikke længere, at det er forsvarligt at gennemføre trav i forhold til reglerne om maksimalt at være 10 personer forsamlet, og så måtte direktør Klaus Koch sande, at søndagens løb på Charlottenlund Travbane måtte aflyses.

»Det er fantastisk bittert, og vi er meget bedrøvede. Vi har ellers fået ros for, at vi har været meget, meget nøjagtige med at overholde regler omkring 10 personer samlet og været meget restriktive i forhold til reglerne ved vores tidligere løb, men det hjælper ikke så meget nu,« siger Klaus Koch og tilføjer:

»Vi har fået at vide, at vi falder under reglen om arrangementer, og det må vi acceptere og respektere, så det gør vi.«

Fredagstrav uden tilskuere på Charlottenlund Travbane fredag den 24. april 2020. Travløbet bliver afviklet uden tilskuere på grund af COVID-19 smittefare og forbud om forsamlinger på mere end ti personer. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Fredagstrav uden tilskuere på Charlottenlund Travbane fredag den 24. april 2020. Travløbet bliver afviklet uden tilskuere på grund af COVID-19 smittefare og forbud om forsamlinger på mere end ti personer. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Poltiet skulle også have lukket lørdagens løb på Bornholm, men var for sent ude ifølge Koch, så det kun blev søndagens løb på Fyn og i Nordsjælland, der blev ramt.

»Det var kun almindelige løb af normal størrelse med ni løbere, så det var ikke, fordi vi havde nogen internationale gæster på besøg. Heldigvis,« forklarer Klaus Koch.

Hvorfor gælder denne her regel lige pludselig, når I har gennemført løb de seneste uger uden problemer?

»Pas, jeg kan ikke svare dig på spørgsmålet. Det kan jeg virkelig ikke. Det kom som et lyn fra et klar himmel. Vi har jo ikke noget publikum på, og forrige fredag gennemførte vi et løb, hvor det så det ud, som om vi ingen mennesker var, selv om der var 130 til stede. De var jo spredt ud over 144.000 kvadratmeter. Man synes, der skulle være plads nok til alle, men det er der åbenbart ikke,« forklarer direktøren, der ikke har et nøjagtigt bud på, hvor stor en indtægt der går tabt.

Normalt sidder der mange mennesker og ser på trav, men det har der ikke gjort på det sidste pga. coronavirus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Normalt sidder der mange mennesker og ser på trav, men det har der ikke gjort på det sidste pga. coronavirus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Nu aflyser vi en løbsdag, så vi har ingen indtægter. Vi får spil fra hele verden på de her løb, men det er da klart, der er nogle slanter, vi taber. Men der er ikke noget med, at kassen nu er tom, men for sporten er det da ilde,« tilføjer Koch.

Han kan nu blot sidde og vente på, at der kommer en yderligere åbning af samfundet.

»Vi håber, at politikerne finder vej til en løsning, så vi kan komme tilbage. Vi respekterer fuldt ud, at vi ikke kan køre med publikum, men det har vi jo heller ikke gjort,« lyder det fra direktøren, som pointerer, at der ingen kontakt er i deres sportsgren, hvorfor han håber at kunne åbne for sluserne igen snart.

»Vi anser os for et erhverv, og der gælder jo andre regler, så forhåbentlig gælder det her kun en enkelt løbsdag, og så er det overskueligt. Men mange taber indtægter, og det kan vi ikke blive ved med på længere vis. Det er jo ikke en kontaktsport som fodbold, så på den måde håber vi, at vi kommer i gang igen snart,« slutter Klaus Koch håbefuldt.